640 Jahre alte Glocke soll wieder in Heimberg läuten

2017 wird es 500 Jahre sein, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg geschlagen hat. Es war die Geburtsstunde der Reformation.

Entsprechend stehen für die reformierte Kirche nächstes Jahr diverse Jubiläumsfeierlichkeiten an. In Heimberg nimmt die Kirche das Jubiläum zum Anlass, eine alte Bekannte wieder ihrem eigentlichen Zweck zuzuführen. So soll die Glocke mit der Inschrift «O rex glorie christe, veni mihi cum pace» (zu Deutsch: «O König der Ehre Christus, komm zu mir mit Frieden») im Turm des Kirchgemeindehauses im Kaliforni installiert werden.

Von Steffisburg bis nach Thun

In der Dokumentation zum Bauvorhaben hält die Kirchgemeinde Heimberg fest, dass die Glocke «eine lange und bewegte Geschichte» hinter sich hat. Sie stamme vermutlich aus dem Jahr 1380 und sei damit sogar älter als die älteste bekannte Glocke aus der Reformationsstadt Genf.

Bis 1862 erklang sie, als kleinste von drei Exemplaren, in der Dorfkirche Steffisburg. Während die anderen zwei – im Zuge einer Sanierung – eingeschmolzen wurden, entging die dritte diesem Schicksal. «Die Einwohnergemeinde Heimberg sammelte damals Geld und kaufte den Steffisburgern die Glocke ab», wie Kirchgemeinderatspräsidentin Tina Straubhaar erzählt.

Für knapp 100 Jahre diente der rund 300 Kilogramm schwere und 70 Zentimeter hohe Klangkörper, der den Ton F ertönen lässt, den Heimbergern als Schulglocke. Zwischen 1957 und 2015 hatte die Glocke ihr Domizil im Schlossmuseum Thun, wo sie auf dem ersten Absatz der Schlosstreppe ausgestellt wurde. Letztes Jahr gab das Museum die Antiquität der Einwohnergemeinde zurück, die sie wiederum der Kirchgemeinde überliess.

«Wir wurden angefragt, ob wir an der Glocke ­interessiert seien. Allmählich entstand die Idee, die Glocke anlässlich des Reformationsjubiläums im Kaliforni zu installieren», hält Straubhaar fest. In der Vergangenheit sei von verschiedenen Kirchgemeindemitgliedern im Quartier der Wunsch nach einer Glocke geäussert worden.

Glockengeläut bisher ab CD

Während in anderen Kirchenquartieren die Montage einer Glocke auch schon zu Widerständen führte, ist dem Vorhaben in Heimberg keine Gegenwehr erwachsen. «Es sind keine Einsprachen gegen den Einbau der Glocke im Kirchgemeindehaus eingegangen», sagt der Heimberger Bauinspektor Peter Maurer auf Anfrage. Auch der Kaliforni-Leist hat dem Projekt der Kirchgemeinde keine Steine in den Weg gelegt: «Wir haben nichts dagegen, wenn die Glocke wie geplant installiert und gemäss der vorliegenden Läutordnung betrieben wird», erklärt Leistpräsident Theodor Kunz.

Die Läutordnung sieht vor, dass die Glocke nur zum Einläuten des Sonntagsgottesdiensts (einmal pro Monat) sowie bei Trauungen, Trauerfeiern oder anderen besonderen ­Anlässen zum Einsatz kommt. Schläge zur vollen oder zur Viertelstunde sind nicht vorgesehen.

Eingeweiht werden soll das neue Erkennungsmerkmal des Kirchgemeindehauses im Kaliforni mit einem Glockenfest am 27. August 2017. Am gleichen Tag wird die Glocke in einem feierlichen Aufzug im Turm installiert. Für die Gottesdienstbesucher im Quartier wird das fortan echte Geläut ein Novum darstellen. «Bisher mussten wir vor den Gottesdiensten die Glockenklänge immer ab CD einspielen», sagt Kirchgemeinderatspräsidentin Tina Straubhaar. (Berner Zeitung)