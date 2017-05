710'000 Franken für einen «Veloständer»

Vorstösse zur Stadtplanung

Am Donnerstag wurden gleich zwei Vorstösse zum Thema Stadtentwicklung eingereicht: Die Grünen fordern eine Reorganisation mit der Einsetzung eines Stadtbaumeisters. Die SVP/FDP-Fraktion stellt in einer Interpellation kritische Fragen zur Arbeit des Planungsamts.



Die Neubesetzung der Stelle des Stadtplaners solle als Chance genutzt werden, die internen Strukturen in der Direktion Stadtentwicklung von Marianne Dumermuth (SP) zu prüfen. Die Grünen schlagen in ihrem Postulat vor, wieder einen Stadtbaumeister, wie es ihn früher gab, einzusetzen. Hierzu solle nötigenfalls das Organigramm angepasst werden, sodass die heute auf zwei Direktionen verteilten Bauaufgaben die Interessen der Öffentlichkeit und der Bauherrschaften gleichermassen berücksichtigen. Zudem solle so die Qualität des ­Städtebaus gesteigert werden. Die heutige Situation sei unübersichtlich und unbefriedigend, es fehle eine kompetente Ansprechperson, so die Grünen.



Fragen von SVP und FDP



Die SVP/FDP-Fraktion reichte eine Interpellation zur Direktion Stadtentwicklung ein. Dabei greift die Fraktion auch die vom Thuner Architekten Matthias Zellweger in einer Aufsichtsbeschwerde kritisierten Punkte auf. ­Dieser hatte sich vor allem über die Rolle des Fachausschusses Bau- und Aussenraumgestaltung (FBA) beschwert und eine Reorganisation der Direktion Stadtentwicklung verlangt. Die Fraktion fordert nun vom Gemeinderat Auskunft darüber, wie er auf die regelmässig auftauchende Kritik am FBA reagieren wolle. Und ob nicht eine andere Organisation im Planungsamt notwendig wäre. Dies insbesondere nach dem überraschenden Abgang der Stadtplanerin Beatrice Aebi. Antworten wollen SVP und FDP auch zur bisherigen Leistung des Planungsamts im Zusammenhang mit der laufenden Ortsplanungsrevision. Weiter hinterfragt die Fraktion die Vergabe von Mandaten an Externe. rdh