7390 Liter Wein im Jahr 2016

Die Winzerin Anne-Claire Schott führt am Bielersee ihr eigenes Weingut. Wir stellen die 30-Jährige im multimedialen Porträt vor. Mehr...

Vully Der Kanton Freiburg nimmt den Wein Château de Mur aus seinem Angebot und löst die Pacht für das Weingut am Vully per Ende 2017 auf. Dafür wird der Wein bald im Betrieb Cru de l’Hôpital der Burgergemeinde Murten in Môtier verarbeitet. Mehr...