Action und Süsses am «Budeler»

Heute in einer Woche um 14 Uhr ist es so weit: Die traditionelle Thuner Schaustellerwoche öffnet auf dem Lachenparkplatz ihre Tore. Bis Pfingstmontag, 5. Juni, präsentieren Schaustellerinnen und Schausteller aus der ganzen Schweiz ihre Fahrgeschäfte. «Der ‹Budeler› bietet den kleinen und grossen Gästen Action, Unterhaltung und Verpflegung», teilte die Stadt gestern per Communiqué mit.

Autoscooter, Büchsen-schiessen, Geisterburg

Lunapark-Fans finden verschiedene Spielstände und andere ­Attraktionen: Beim Büchsenwerfen, am Schiessstand oder beim Angeln können alle ihre Geschicklichkeit beweisen. Junge und Junggebliebene messen sich im Autoscooterfahren, lassen sich beim «Discovery» verwirren oder drehen einige Runden mit dem «Octopus».

«Das Spiegellabyrinth und die Geisterburg werden Kinderherzen höherschlagen lassen», heisst es in der Mitteilung weiter. Auch in Sachen kulinarische Versuchungen kommen die Besucherinnen und Besucher auf ihre Rechnung – etwa am Grillstand oder mit gebrannten Mandeln, frischen Nidletäfeli, Zuckerwatte und anderen Süssigkeiten.

Am Freitag, 2. Juni, findet wie jedes Jahr der Aktionstag statt. Für jedes gekaufte Ticket erhalten die «Budeler»-Gäste auf den Fahrgeschäften ein zweites Ticket gratis dazu. Am Pfingstmontag, 5. Juni, findet um 9.30 Uhr im Autoscooter der alljährliche Schaustellergottesdienst statt.

An diesem Anlass für die Schaustellerinnen und Schausteller sowie für die Öffentlichkeit wird dieses Jahr ein Mitglied einer Schaustellerfamilie getauft. Anschliessend an den Gottesdienst wird allen Besuchern ein Apéro offeriert.

Lachenparkplatz als «idealer Standort»

«Der Lachenparkplatz an der Gwattstrasse hat sich in den vergangenen acht Jahren als idealer Standort bewährt», lässt die Stadt verlauten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei der «Budeler» gut erreichbar. Zudem stünden auch einige Parkplätze zur Verfügung.

Die Stadt hält weiter fest, dass der «Budeler» aus Gründen der Sicherheit bei schlechtem Wetter vorübergehend geschlossen werden könne. «Auskunft bei unsicheren Wetterverhältnissen erhält man bei der Hotline des Lunaparks unter der Telefonnummer 079 238 72 30.»

Öffnungszeiten «Budeler»: Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 22.30 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag 14 bis 23.30 Uhr, Sonntag und Pfingstmontag 10.30 bis 22.30 Uhr, Pfingstsonntag geschlossen. (mik/pd)