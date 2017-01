Aellig und Salzmann neu im Thuner Stadtrat

Zwei Rochaden im Thuner Stadtrat: Eveline Salzmann (SVP) und Hanspeter Aellig (FDP) rücken beide als Stadträte nach. Dies teilte die Stadt Thun mit.

Der Thuner Stadtrat Simon Schweizer (SVP) hat nach sechs Jahren Mitgliedschaft im Parlament seine Demission per 31. Dezember 2016 eingereicht und am 16. Dezember 2016 letztmals an der Sitzung des Stadtrates teilgenommen. Für ihn rückte per 1. Januar 2017 Eveline Salzmann in das Parlament nach.

Sie hat sich als nächste Ersatzperson auf der Liste der SVP bereit erklärt, das Amt anzutreten. Der Gemeinderat hat die 42-jährige Juristin für gewählt erklärt. Die FDP-Stadträtin Christine Buchs hat nach gut fünf Jahren Mitgliedschaft im Parlament per 31. Dezember 2016 ebenfalls ihre Demission eingereicht und am 16. Dezember 2016 letztmals an der Stadtratssitzung teilgenommen. Für sie rückte per 1. Januar 2017 Hanspeter Aellig in das Parlament nach.

Er hat sich als erste Ersatzperson auf der Liste der FDP bereit erklärt, das Amt anzutreten. Der Gemeinderat hat ihn für gewählt erklärt. Der 52-jährige Berufsoffizier Hanspeter Aellig war bereits von Februar 2009 bis Dezember 2014 im Stadtrat und hatte bei den letzten Wahlen mit der FDP seinen Sitz verloren.

Für die zwei Neugewählten gilt die Wahl bis zum Ablauf der Legislatur Ende 2018. (ngg/pd)