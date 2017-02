Alte Liebe rostet auch in Ettiswil nicht

Wann die Liebe zum FC Thun genau angefangen hat, weiss Gerhard Däppen (49) nicht mehr. «Es muss irgendwann in der Schulzeit gewesen sein.» Er erinnere sich an einen Lehrer, der mit seiner Leidenschaft die Begeisterung für den Fussball geweckt habe. «Vielleicht war er am Ursprung», sagt Däppen, der in Steffisburg aufgewachsen ist.

Wie dem auch sei: Seit seinem ersten Heimspiel im Lachenstadion kommt er von der Liebe FCT nicht mehr los. Selbst der Umzug ins Luzerner Hinterland nach Ettiswil tat ihr keinen Abbruch. «Alte Liebe rostet nicht», sagt Däppen und muss lachen.

Er kauft sich unterdessen seit über zwanzig Jahren ein Saisonabo. «Ich würde es um keinen Preis hergeben», sagt Däppen, der im 109 Kilometer entfernten Ettiswil wohnt und neben einer FCT-Saisonkarte auch ein TT-Abo hat. Die Zeiten hätten sich zwar geändert, stellt er fest. «Aber das gehört dazu.»

«Ich würde das Saisonabo um keinen Preis hergeben.»Gerhard Däppen

Zu Beginn seiner Fanzeit spielte der FCT noch in der ersten Liga. Die Spielstätte war das Lachenstadion. Komfort: Fehlanzeige. Dann ging es sportlich bergauf. «Ein besonderes Erlebnis war die Champions League», erinnert sich Däppen, der seinem Klub auch nach dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Challenge League die Treue hielt.

«Wir sind eine verschworene Truppe»

Die Liebe hat ihn ins Luzerner Hinterland verschlagen. Das hält Däppen aber nicht davon ab, praktisch jedes Heimspiel in der Stockhorn-Arena zu verfolgen. «Für mich ist es nicht nur ein Fussballspiel», sagt Däppen, der im Berner Lindenhofspital im Leitungsteam der psychosomatischen Abteilung arbeitet.

Seit Jahren schaut er sich die Spiele mit Freunden an. «Wir sind eine verschworene Truppe.» Da gebe es immer viel zu lachen. Man treffe sich oft schon vor dem Match, und auch danach treten er und seine Lebenspartnerin Silke Bürkli nicht sofort die Heimreise an. «Für mich sind die Spielbesuche eine schöne Tradition.»

Er hofft, dass sich der FCT noch lange in der höchsten Klasse halten kann, ist sich aber der Schwierigkeit des Unterfangens bewusst. «Es ist eine Gratwanderung.» In diesem Zusammenhang bedauert Däppen, dass nicht mehr Zuschauer die Spiele in der Stockhorn-Arena verfolgen. «Es ist ein tolles Stadion.» Er ist aber davon überzeugt, dass der FCT der Liga als Farbtupfer guttut.

«Der FC Thun ist sehr familiär. Das gefällt mir.»Silke Bürkli

Etwas, das seine Lebenspartnerin Silke Bürkli (46) bestätigt – obwohl sie Luzernerin ist. «Der FC Thun ist sehr familiär. Das gefällt mir.» Sie habe jahrelang Basketball gespielt. Dort habe es auch immer viel Herzblut benötigt. «Etwas, das ich beim FC Thun in besonderem Masse spüre.»

Bürkli, welche in der Verwaltung einer sozialen Institution tätig ist, leistet Überzeugungsarbeit an vorderster Front. «Unterdessen unterstützt eine Arbeitskollegin, die für den FC Luzern fant, an zweiter Stelle den FC Thun», sagt Bürkli mit einem Augenzwinkern.

«Ich fiebere bis zur letzten Sekunde mit»

Das erste Mal an ein FCT-Heimspiel geschleift hat sie übrigens ihr Partner Gerhard Däppen. Wobei, schleifen hat er sie nicht müssen. «Ich bin gerne gegangen. Es hat mich sofort gepackt. Heute fiebere sie bis zur letzten Sekunde mit», sagt Bürkli, die seit drei Jahren eine Saisonkarte hat. Sie denkt nicht im Geringsten daran, künftig auf ihr Abo zu verzichten. «Das ist überhaupt kein Thema.» Genauso wenig wie ein Abstieg des FCT. «Die Super League ohne FC Thun? Undenkbar!»

(Berner Zeitung)