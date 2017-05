Architekt Zellweger reichte Aufsichtsbeschwerde ein

Es ist dicke Post, die der Thuner Architekt und frühere FDP-Stadtrat Matthias Zellweger Anfang Monat an Regierungsstatthalter Marc Fritschi geschickt hat. In einer Aufsichtsbeschwerde bemängelt er die Organisation innerhalb der Direktion Stadtentwicklung von Marianne Dumermuth (SP). Bereits 2012 hatte Zellweger in einem offenen Brief Kritik geübt. Da sich seiner Meinung nach nichts geändert hat, doppelt er nun mit einer Aufsichtsbeschwerde nach. «Ich hoffe, damit nun eine politische Debatte auszulösen», sagte Zellweger auf Anfrage.

Zielsetzung verfehlt?

Doch worum geht es eigentlich? Das Volk habe 2002 mit der Annahme des Zonenplans und des Baureglements der Direktion Stadtentwicklung (Planungsamt und Bauinspektorat) die Grundlagen der heutigen Organisation geschaffen. «Ziel war es, das Baugesetz liberaler zu machen und städtebauliche Akzente zu setzen», erläutert Zellweger. In der Handhabung zeige sich aber, dass der geltende Zonenplan und das Baureglement in diversen Planungsgebieten die Grundlage nicht in messbarer und objek­tivierbarer Weise umschrieben.

Die Bauvorhaben in den erwähnten Objektgruppen würden im Ergebnis nicht durch das Bauinspektorat, das laut Zellweger bestens funktioniert, beurteilt. Die Beurteilung obliege dem Fachgremium für Städtebau, welches durch den Beauftragten für Städtebau der Stadt Thun ­geleitet wird. Dieser Fachausschuss leite und beurteile die Bauvorhaben.

«Viel zu umfangreich»

«Der Beratungsbereich ist viel zu umfangreich und geht von städtebaulich konzeptionellen Fragen bis zu Details wie Geländer- oder Fassadengestaltung», moniert Zellweger. Die Lösung werde dann seitens des Fachausschusses als Empfehlung dem Bauinspektorat vorgelegt. «Gegenüber diesen Empfehlungen, welche entgegen dem Wortlaut klaren Weisungscharakter haben, ist das Bauinspektorat machtlos», findet Zellweger. Es könne diese Entscheide nicht umstossen. Würde es dies trotzdem tun, würde ein solches Vorgehen das Vorhandensein das Fachausschusses und dessen Rechtfertigung in­frage stellen. Das Bauinspektorat habe sich an dessen Empfehlungen zu halten.

«Planungsamt entscheidet»

Auch organisatorisch-institutionell wäre ein solches Vorgehen nicht schlüssig, da die Direktionsvorsteherin Marianne Dumermuth sowohl für den Fachausschuss und das Planungsamt wie auch für das Bauinspektorat zuständig ist. «Diese müsste also von den Empfehlungen abweichende Beschlüsse des Bauinspektorats unterzeichnen – oder eben nicht, je nachdem, welchen Hut sie trägt», hält Zellweger fest. De facto sei alles so strukturiert, dass am Ende das Planungsamt entscheide, entgegen der gesetzlichen Konzeption.

Angesichts des enormen Leistungsumfangs und der detail­lierten Planungsbeeinflussung durch den Fachausschuss sei dieser unterdotiert. «Dies führt zu längeren Bearbeitungszeiten», erzählt Zellweger. So würden in der Regel auch Voranfragen zu Bauvorhaben vom Fachausschuss beurteilt, was mehrere Monate in Anspruch nehmen könne. Zudem würden fehlende städtische gestalterische Leitlinien, fehlende Leitlinien bezüglich der operativen Arbeit im Fachausschuss und fehlende Messbarkeit die Tür für willkür­liche Entscheide öffnen. «Die Rechtssicherheit wird so in Zweifel gezogen», findet Zellweger.

«Personelle Verstrickungen»

Die Entscheide des Fachausschusses für Städtebau seien mit persönlichen Meinungen der Mitglieder durchzogen. Damit stelle sich auch die Frage der demokratischen Legitimität. «Der Souverän ist nicht mehr souverän, wenn die baurechtliche Grundordnung mangels messbarer und objektivierbarer Grössen der Willkür Tür und Tor öffnet», betont Zellweger. Das sei rechtsstaatlich bedenklich, umso mehr, als personelle Verstrickungen eine nachvollziehbare Kontrolle verunmöglichen würden.

Die Lösung sieht Zellweger in einer Reorganisation der Ämterverteilung innerhalb des Gemeinderats. Denkbar sei beispielsweise die Zuordnung der Stadtentwicklung zur Direktion Präsidiales, der auch schon das Stadtmarketing angehört. «Da gäbe es sicher diverse Gemeinsamkeiten», findet Zellweger.

Statthalter prüft

Statthalter Marc Fritschi hat bereits auf die Beschwerde reagiert und auf Mitte Mai eine Besprechung mit den Gemeinderatsmitgliedern Marianne Dumermuth und Konrad Hädener (CVP) anberaumt (vgl. Kasten «Regierungsstatthalter»). «Diesem Treffen möchte ich nicht vorgreifen, ich möchte deshalb nicht im Detail zur Beschwerde Stellung nehmen», sagt Dumermuth auf Anfrage. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Abläufe bereits 2012 optimiert worden seien und aus ihrer Sicht im Moment kein weiterer Handlungsbedarf bestehe.

Für den kritisierten Fachausschuss bestehe eine Verordnung, welche Abläufe, Zuständigkeiten und Zusammensetzung regle (vgl. Kasten «Fachausschuss»). Der Fachausschuss tagt einmal pro Monat, eine Delegation davon sogar alle zwei Wochen. Dass jeweils nicht alle Sitzungen nötig seien, zeige, dass der Ausschuss nicht überlastet sei. «Allerdings kann es beim Abwägen von privaten und öffentlichen Interessen Differenzen geben», ergänzt Dumermuth.

Nebst einer fachlichen Beurteilung von Baufragen durch den Fachausschuss brauche es gelegentlich eine politische Beurteilung durch die Direktionsvorsteherin. «Dass da bei ­gewissen Entscheiden nicht alle einverstanden sind, ist möglich», meint Dumermuth. Am Schluss brauche es eine Gesamtabwägung, das habe mit Willkür nichts zu tun. (Thuner Tagblatt)