Armasuisse gibt Land für Sammelhof

Lerchenfeldleist

«Bedenken stehen im Raum»

Obschon das Projekt eines Abfallsammelhofs erst erarbeitet wird, regt sich im Lerchenfeld-Quartier bereits Widerstand. «Dieses Projekt ist überrissen und der Standort nicht geeignet», meinte Andreas Lüscher, Präsident des Lerchenfeldleistes, letzten Juni gegenüber dieser Zeitung. Denn die schon heute stark benutzte Waldeck-Kreuzung würde durch das zu erwartende Verkehrsaufkommen zusätzlich belastet. Die Sanierung dieses Abschnitts der Allmendstrasse ist nach Auskunft der Stadt für 2019 vorgesehen. Dabei soll die Waldeck-Kreuzung in einen Kreisel umgebaut werden.



«Wir begrüssen zwar, dass die Stadt nun eine Begleitgruppe eingesetzt hat», sagt Lüscher heute. Die Bedenken würden aber weiterhin im Raum stehen. Er bemängelt, dass die direkt betroffenen Anwohner und die Quartierbevölkerung bisher nicht einbezogen worden seien. Zudem müsse man das Vorhaben in einem grösseren Zusammenhang anschauen. So erwartet Lüscher mit der Eröffnung des Bypass Thun-Nord und mit der Dorfumfahrung Thierachern Mehrverkehr auf der Allmendstrasse. Deshalb müssten für ein neues Projekt zuerst die Voraussetzungen bei der Infrastruktur geschaffen werden, vor allem mit einer Sanierung der Waldeck-Kreuzung. Man werde das weitere Vorgehen zum Abfallsammelhof nun im Leistvorstand beraten und zum Projekt erst anschliessend Stellung beziehen. (rdh)