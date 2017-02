Asyl-Notunterkunft in Oberhofen wird geschlossen

Die Notunterkunft für Asylsuchende in Oberhofen wird per Ende März geschlossen. Dies teilte die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern und die Gemeinde Oberhofen am Freitag mit.

Aufgrund der tiefen Belegung der unterirdischen Notunterkunft Oberhofen und weil neu zugewiesene Asylsuchend prioritär in bestehende oberirdische Unterkünfte einquartiert werden, werde der Betrieb in der Zivilschutzanlage an der Alpenstrasse 25 per 31. März 2017 eingestellt. Bis zur Schliessung der Anlage organisiere die Asylkoordination Thun, die die Unterkunft betreibt, den Umzug der gegenwärtigen Bewohner in andere oberirdische Kollektivunterkünfte.

Die Schliessung sei möglich, da die Anzahl der Asylgesuche tiefer als erwartet ausgefallen sei und weiterhin sinke. Der Bund weist dem Kanton Bern daher weniger Asylsuchende zur Unterbringung und Betreuung zu. «Es ist geplant, die Unterkunft an in Oberhofen in die strategische Reserve des Kantons zu überführen», steht in der Mitteilung.

Bei einer erneuten Zunahme der Asylgesuche könnte so die Anlage möglicherweise wieder als Notunterkunft genutzt werden. Die Verhandlungen dazu zwischen dem Kanton und der Gemeinde finden in nächster Zeit statt.

In Folge einer in diesem Ausmass noch nie dagewesenen Migrationsbewegung nach Europa wurden im Jahr 2015 in der Schweiz knapp 40‘000 Asylgesuche eingereicht. Der Kanton Bern habe laufend nach neuen Unterkünften suchen müssen. Dank der bereitwilligen und unterstützenden Haltung der Gemeinden konnten zahlreiche Notunterkünfte in unterirdischen Zivilschutzanlagen eröffnet werden.

Die Anzahl der im Jahr 2016 eingereichten Asylgesuche lag – entgegen der Prognose des Staatssekretariats für Migration – deutlich unter der Vorjahreszahl. Mit rund 27‘000 eingereichten Asylgesuchen lag die Anzahl auf einem ähnlichen Niveau wie vor 2015.

Daher ist zurzeit eine grosse Anzahl der Unterbringungsplätze in den bernischen Kollektivunterkünften nicht besetzt. Zudem will der Kanton Bern die vom Bund zur Unterbringung und Betreuung zugewiesenen Menschen vorzugsweise in oberirdischen Unterkünften beherbergen. Daher sind die unterirdischen Anlagen nur noch teilweise belegt. (ngg/pd)