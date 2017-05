Badesaison-Start mit waghalsigen Sprüngen

«Ein neuer Sprung braucht ein Jahr Training»

Am Eröffnungsevent dabei war auch der ­Thuner Andreas Holliger. Er machte 2007 das Klippen­springen zu seinem Beruf.



Andreas Holliger, wie sind Sie zum Klippenspringen ge­kommen?



Ich startete mit 6 Jahren mit Kunstturnen und war seither von der Akrobatik begeistert. Durch meinen Bruder kam ich zum Wasserspringen. Mit 16 Jahren begleitete ich eine Kollegin ins Tessin an ein Klippensprungevent. Dort hatte ich den ersten Kontakt. Im Jahr 2007 wurde mir klar, dass ich diesen Sport betreiben möchte. Damals meldete ich mich für einen Wettkampf an, und seither mache ich das.



Und was hat Sie an diesem Sport fasziniert?



Dass man sich mental so weit auf etwas vorbereiten kann, dass man Sachen macht, welche man sich nicht zugetraut hätte. Ein neuer Sprung braucht in etwa ein Jahr Training. Man macht tausend Vorbereitungssprünge, bevor man sich weiter hoch wagt. Und wenn man endlich diesen Sprung geschafft hat, ist das ein sehr befreiendes Gefühl.



Lässt es sich vom Klippenspringen leben?



Es gibt verschiedene Verdienstmöglichkeiten wie zum Beispiel Preisgelder an Wettbewerben. Die meisten Springer, welche professionell mit dabei sind, machen auch Shows im Ausland. Vom Klippenspringen zu leben, ist langsam möglich, jedoch ­ohne das grosse Geld zu machen.



Und was ist für Sie das Spezielle an diesem Event in Thun?



Der Einsatz einer Teleskop­bühne ist eine Ausnahme. Ursprünglich geplant war ein Turm auf dem bereits stehenden Sprungturm. Diese Idee mussten wir allerdings verwerfen, und mit der Hebebühne sind wir sehr mobil und kamen günstiger davon. Im Tessin haben wir die Plattformen im Felsen. Das Ziel wäre dennoch, dass wir beim nächsten Event ein Gerüst zur Verfügung haben. Die Teleskopbühne ist im Vergleich sehr wackelig, und es kommt immer nur eine Person rauf.



Daniel Schöni