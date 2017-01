Bäume werden mit Heli ausgeflogen

Wälder im Umfeld von Verkehrswegen müssen regelmässig gepflegt werden. Das schreibt das Bundesamt für Strassen Astra in einer Mitteilung. Überalterte Bäume werden instabil und drohen bei Wetterereignissen umzustürzen. Gerade an einer Autobahn kann dies gravierende Folgen haben.

Bäume, welche ein ­Sicherheitsrisiko darstellen, werden deshalb periodisch entfernt. Deshalb finden entlang der Autobahn bei Rubigen ab heute circa bis zum 3. Februar Sicherheitsholzereiarbeiten statt, jeweils tagsüber von 8 Uhr bis 16 Uhr. Die Autobahn bleibt auch während der Arbeiten durchgehend befahrbar.

Aus Sicherheitsgründen muss jedoch zeitweise der Pannenstreifen abgesperrt und das Tempo reduziert werden. Auch Sperrungen der Fusswege entlang der A 6 sind möglich. Allfällig aufgestellte Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Bei Heimberg dauern die ­Sicherheitsholzereiarbeiten vor­aussichtlich nur einen Tag lang. Sie sind heute, morgen oder am Mittwoch geplant, je nach Wetter. Das Gelände, in dem die Bäume stehen, befindet sich an einer steilen, schlecht zugänglichen Flanke des Bäumbergs. Deshalb müssen sie per Helikopter abtransportiert werden. Wenn der Helikopter in der Luft ist, werden jedoch örtlich die Normalspur und der Pannenstreifen abgesperrt und das Tempolimit re­duziert. (Thuner Tagblatt)