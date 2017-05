Beschuldigte war wieder nicht da

Zu Beginn der Verhandlung gab die amtliche Verteidigerin der Beschuldigten, einer im Glarnerland wohnhaften 40-jährigen Schweizerin, bekannt, dass ihre Mandantin nicht erscheinen könne. Ein Arztzeugnis, das der Frau Reise- und Einvernahme­unfähigkeit attestierte, lag vor. Sie beantragte deshalb die erneute Verschiebung der Verhandlung vor dem Regionalbericht Berner Oberland in Thun.

«Die Krankheit ist eine klare Ausrede», konterte der Anwalt der anwesenden Privatklägerin und forderte eine Verhandlung im Abwesenheitsverfahren. Dieser Meinung war auch die Gerichtspräsidentin.

Sie wollte Richter täuschen

Von den sechs zur Last gelegten Straftatbeständen wiegen die Urkundenfälschung und der versuchte Betrug am schwersten. Die Beschuldigte, Geschäftsführerin einer GmbH auf dem Platz Thun, fälschte mit einer elektronisch gespeicherten Unterschrift einen Vertrag über die Geschäftsbeziehung mit der Privatklägerin. Dabei wusste sie, so die Anklageschrift, dass diese den entsprechenden Vertrag nicht abschliessen und unterzeichnen würde.

Im Weiteren fälschte sie eine E-Mail. Beides geschah in der Absicht, die Partnerin später wegen Nichteinhaltens eines Vertrages einzuklagen und eine Entschädigung geltend zu machen. Dies geschah denn auch. Die Angeklagte übermittelte die gefälschten Dokumente ihrer Rechtsanwältin, welche gutgläubig von der heutigen Privatklägerin die Überweisung von 21'000 Franken forderte.

Da diese die Zahlung verweigerte, leitete die Anwältin die gefälschten Dokumente zum Schlichtungsgesuch an die Schlichtungsbehörde Oberland und schliesslich ans Regionalgericht Oberland weiter. Dabei wurde gemäss Anklageschrift versucht, den urteilenden Richter arglistig zu täuschen und damit zu einem materiell unrichtigen Urteil zu veranlassen. Gemäss Forderung der Anklage beläuft sich der Deliktsbetrag auf 52'804 Franken. Das Verfahren ist noch hängig.

Weitere Anklagepunkte: Vergehen gegen das Jagdgesetz, qualifizierte Verleumdung, eventuell mehrfache üble Nachrede sowie mehrfach begangene versuchte Nötigung.

Keine neuen Erkenntnisse

Die Befragungen der Zeugen brachten keine neuen Aspekte zutage. Nach einer Verhandlungspause wies die Gerichtspräsidentin einen erneuten Antrag der Verteidigerin zur Befragung einer Entlastungszeugin ab, da daraus keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären.

Der Anwalt der Privatklägerin plädierte auf einen Schuldspruch. Demgegenüber beantragte die Verteidigerin Freisprüche in Bezug auf Urkundenfälschung, versuchten Betrugs, Diebstahls und qualifizierter Verleumdung. Die Straftatbestände üble Nachrede, Nötigung und Vergehen gegen das Jagdgesetz sah sie als erwiesen an. Das Urteil wird am Dienstag eröffnet. (Thuner Tagblatt)