Blech, Uniformen und viel Musik

Die 15. Ausgabe des Jungfrau Music Festival findet vom 22. bis zum 28. Januar statt. Wieder sei es gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit inter­nationaler Beteiligung zusammenzustellen, schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Festivalauftakt ist am Sonntag, 22. Januar, im Kultur-Casino Bern mit einem Doppelkonzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Bern (Sibo) und dem Jugendblasorchester VBJ.

Das 1979 vom musikalischen Leiter Rolf Schumacher gegründete Sibo geniesse dank zahlreicher Teilnahmen an nationalen und internationalen Veranstaltungen und Wettbewerben eine hohe Anerkennung weit über die Grenzen der Stadt Bern hinaus. «Das Jugendblasorchester VBJ erobert seit Jahren mit spritziger Musik und vielfältigem Repertoire die Herzen eines breiten Publikums», versprechen die Organisatoren.

Ein «Blechhaufen» im KKThun

Weiter geht es am darauffolgenden Mittwoch, 25. Januar, mit Da Blechhauf’n im KK Thun. «Das neue Programm der Top­formation aus Österreich, deren Musikalität, Professionalität und Humor man durchaus mit Mnozil Brass vergleichen kann, sollten die einheimischen Freunde der geblasenen Musik nicht verpassen.» Aufgespielt wird wie früher: im Wirtshaus. Dort, wo ­alles begonnen hat. Da Blechhauf’n sitzt gemütlich am Stammtisch, das Bier rinnt, der Schmäh rennt, schon werden die Instrumente ausgepackt, und es wird musiziert.

Am Freitag, 27. Januar, steht die Brassband Bürgermusik Luzern (BML) auf der Bühne im Kursaal Interlaken. Seit 2009 wird die BML von Michael Bach geführt. Unter seiner Leitung gewann die BML 2014 – als erste Schweizer Brass-Band überhaupt – den Europäischen Brass-Band-Wettbewerb im schottischen Perth.

International anerkannte Spitzenmusiker der Armee

Zum krönenden Abschluss spielt am Samstag, 28. Januar, das Symphonische Blasorchester Schweizer Armeespiel im KKThun auf. «Unter der Leitung von Major Philippe Monnerat leisten Spitzenmusiker der Schweiz in dieser Eliteformation ihren Militärdienst», heisst es in der Mitteilung. «Die meisterhafte Ton- und Interpretationskultur des Orchesters wird international anerkannt.» Die rund 60 Musikerinnen und Musiker widmen ihr Können klassischen und zeitgenössischen Blasorchesterkompositionen und Transkriptionen auf höchstem Niveau.

Meisterkurs für das

Dirigieren in Interlaken Auch im Rahmen der 15. Festivalauflage wird in Interlaken ein ­einwöchiger Meisterkurs für das Dirigieren angeboten. Als Klangkörper stehen für die teilnehmenden Dirigentinnen und Dirigenten ein Bläserensemble und das Symphonische Blasorchester Schweizer Armeespiel zur Verfügung. Maximal 12 aktive Teilnehmer können unter der Leitung von Douglas Bostock die hohe Kunst des Dirigierens perfektionieren. Bereichernde Erkenntnisse aus der Welt des Dirigierens werden auch alle passiven Teilnehmer mit nach Hause nehmen. (pd)