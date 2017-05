Brigante tauft in der Moschti

Der Italo-Thuner Roberto Brigante feiert sein 15-Jahr-Musikantenjubiläum mit einem Best-of-Album. «Darauf feiert er all jene, die ihm diesen musikalischen Weg ermöglicht haben – und präsentiert drei neue Songs, die ihn näher zu seinen Wurzeln führen denn je», heisst es im Pressetext zum Album, das Ende April erschienen ist und am 12. Mai in der Alten Moschti, Mühlethurnen, getauft wird.

15-Jahr-Bühnenjubiläum

Die drei neuen Songs auf dem Album «Insieme – 15 Anni, Best of» haben alle eine enge Verbindung ins Salento, dort, wo die Wurzeln des Italo-Thuners liegen: Sie huldigen den geselligen Momenten («Salentina») der Liebe zur Mamma, die im Süden Italiens vor kurzem zur letzten Ruhe gebettet wurde («Amore mio»), oder der Spielerei mit dem heimischen Dialekt («Sine»). Kurz: Aus jedem Ton des neuen Albums von Roberto Brigante dringen die Liebe und die Verbundenheit zur Heimat ganz unten im Süden Italiens.

«Insieme – 15 Anni, Best of» ist das 7. Album, das Roberto Brigante in 15 Jahren als Musiker veröffentlicht. Es bietet einen bunten und aussagekräftigen Rückblick über sein musikalisches Schaffen. Zusammen mit dem Produktionsteam der Thuner Hitschmiede H2U (u. a. Trauffer, DJ Bobo, Oesch’s die Dritten) hat Brigante einen bunten Strauss von zehn Liedern aus diesen 15 Jahren zusammengestellt und mit drei neuen Songs veredelt.

In der Alten Moschti tritt Brigante zusammen mit den Amici della musica auf, einer siebenköpfigen Ad-hoc-Formation von Thuner Musikern, die ihn in all den Jahren begleitet haben – inklusive des italienischen Cantautore Gaetano Cortese, der in seinem Heimatland mehrfach ausgezeichnet wurde.

Cortese begleitet Brigante zusammen mit Tom Lee auch am 13. Mai, wo er um 11 und 13 Uhr je eine halbe Stunde im Coop Megastore in Heimberg spielt sowie um 18 Uhr im Löwen in Thierachern.



Roberto Brigantee gli amici della musica: Freitag, 12. Mai, 20.30 Uhr, Alti Moschti, Mühlethurnen. Infos, Reservationen: www.alti-moschti.ch www.robertobrigante.ch. (pd/maz)