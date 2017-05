Das Festival Am Schluss ist nicht am Ende

Schluss mit Am Schluss? Diese bange Frage dürfte sich nach dem Tod von Pädu Anliker im Oktober 2016 so mancher Freiluftfestivalfan gestellt haben. Vierzehnmal organisierte und prägte der Betreiber der Café-Bar Mokka den mehrtägigen Musikanlass auf dem Mühleplatz. Marc Schär, der im Januar die Geschäftsführung im Mokka übernommen hat, kann die Am-Schluss-Anhänger beruhigen: Der Anlass findet auch 2017 statt – und zwar vom 19. bis zum ­30. Juli «mit einem bunten, frischen, abwechslungsreichen Programm», wie der 44-Jährige betont.

Auf der Bühne am Fuss des Riesenrads treten nationale und internationale Acts auf – von Rapper Manillio über Grand Mother’s Funck bis zum 40-Jahr-Jubiläum von Boris Pilleri mit seiner Band Jammin’, von polnischer Folklore (Dikanda) über Afropop (Takeifa) bis zur wilden israelischen Band Anna RF, die es laut Schär zu entdecken gilt.

Noch ist das Programm nicht komplett – fest stehe aber, dass es eher in die Breite gehe, weniger ein spezifisches Spartenpublikum anspreche. Marc Schär: «Das Festival soll sommerlich sein, aber durchwegs auf einem qualitativ hohen Level. Wir wollen den Standard hoch halten. Das war ja auch Pädu ein Anliegen.»

Roter Faden – und Neues

Teilweise sind Künstler dabei, die jeweils auch von Pädu Anliker ­gebucht wurden, teilweise aber auch neue Acts. Das ist bewusst so gewählt: «Wir haben versucht, den roten Faden zu behalten und doch auch Neues reinzubringen. Es soll nicht einfach eine reine Kopie des bisherigen Festivals sein», führt Marc Schär aus. Beispiel: Die 17 Hippies aus Deutschland, die bei Anliker zuletzt fixe Festivalband waren, sind dieses Jahr nicht dabei. «Gut möglich aber, dass sie 2018 wieder auf­treten werden», sagt Marc Schär.

Neu ist, dass jeweils an Freitagen und Samstagen, wenn bei Am Schluss die Konzerte bis 23 Uhr dauern dürfen, Vorgruppen auftreten werden. «So wollen wir lokales und regionales Musikschaffen unterstützen», sagt der Mokka-Geschäftsführer. Zudem wird die Reihe der Konzerte für Familien, die im Herbst 2016 im Mokka gestartet wurde und laut Schär erfolgreich angelaufen ist, am Sonntag, 23. Juli, auf den Mühleplatz ausgelagert: Die für dieses Datum gebuchte deutsche Band Jamaram wird also von 16.30 bis 17.30 Uhr ein zusätzliches Konzert für Familien und Kinder spielen.

Keine grossen Veränderungen nehmen Schär und sein Team an der «bewährten» Infrastruktur vor: «Wir können uns auf viel Erfahrung stützen – die Crew ist dieselbe, ich bin der einzige Neue», sagt Marc Schär. Und das Festival bleibt für alle Be­sucherinnen und Besucher gratis – wie gehabt mit «moralischer Spendepflicht».

Bombino als Highlight

Nach seinem persönlichen Highlight im diesjährigen Programm gefragt, muss Marc Schär nicht lange überlegen: «Bombino! Er war ja schon früher am Festival dabei, unterdessen ist er noch bekannter geworden.» Über den Tuareg-Gitarristen aus Niger hatte die deutsche Zeitung «Die Zeit» schon 2013 geschrieben, er habe das Zeug zum internationalen Star. «Es ist schön, dass wir ihn engagieren konnten – ich habe das Gefühl, er passt sehr gut auf den Mühleplatz», sagt Schär.

Festival Am Schluss auf dem Mühleplatz: 19. bis 30. Juli 2017. Das bisher feststehende Programm und alle Infos auf der neu gestalteten Website www.amschluss.ch. (Thuner Tagblatt)