Das Hobby erhält ein Glashaus

Regelmässigen Besucherinnen und Besuchern des Hobby Heimberg werden sie bereits aufgefallen sein: die Profile auf dem Parkdeck vor dem Baumarkt, der im Besitz der Coop-Genossenschaft ist. Der Grossverteiler, der unmittelbar daneben einen Megastore sowie ein Restaurant betreibt, hat im Sinn, das Hobby Heimberg in nächster Zeit zu sanieren und zu modernisieren. Dazu gehört unter anderem der Ersatz der in die Jahre gekommenen haustechnischen Anlagen.

Neu wird das Gebäude Miner­giestandard aufweisen. «Weiter enthält das Bauvorhaben eine Umstrukturierung der Verkaufsfläche mit einem integrierten Glashaus auf dem Parkdeck», wie Désirée Schmid, Mediensprecherin Coop-Verkaufsregion Bern, auf Anfrage festhält. Mit diesen Massnahmen könne Coop den Bedürfnissen der Kundschaft auch künftig gerecht werden.

Deck ist sanierungsbedürftig

Auch sonst wird das Parkdeck im Fokus der anstehenden Arbeiten stehen. Laut Schmid ist es «sanierungsbedürftig» und wird daher abgebrochen und wieder neu aufgebaut – «in der gleichen Dimension wie heute», wie die Mediensprecherin betont. Die mehreren Dutzend Parkplätze werden den Kunden während der Sanierung vorübergehend freilich nicht zur Verfügung stehen. Doch damit nicht genug: «Durch die Sanierung des Parkdecks sind auch die gedeckten Parkplätze betroffen. Während der Umbauphase können diese nicht benutzt werden», sagt Schmid.

Zugänglich bleiben wird laut der Mediensprecherin dagegen die Fläche beim grossen Parkplatz entlang des Coop-Megastores. Und: «Provisorische Parkplätze sind in Planung und sind auf dem Coop-Grundstück vorgesehen», so Schmid. Wie viele es sein werden und wo diese zu liegen kommen, darüber gibt Coop allerdings nichts bekannt. Die Erfahrung zeigt, dass an Spitzenverkaufstagen die Abstellflächen beim Heimberg-Center an der Blümlisalpstrasse gut bis sehr gut besetzt sind.

Durch das neue Glashaus auf dem Deck werden dort auch nach der Sanierung nicht mehr so viele Parkplätze bereitstehen wie zuvor. «Ab Frühling bis Herbst steht auf dem Parkdeck bereits heute jeweils ein provisorischer Aussenverkauf von Pflanzen, am selben Standort, wo das geplante Glashaus zu stehen kommt. Demgemäss sind diese Parkplätze heute schon nicht benutzbar», gibt die Coop-Mediensprecherin zu bedenken. Die Zahl der gedeckten Parkplätze bleibe indes bestehen.

Weiterhin gratis oder nicht?

Derzeit noch offen ist der genaue Terminplan des Bauprogramms. Er wird laut Désirée Schmid nach erteilter Baubewilligung erarbeitet. Ebenfalls offen ist, ob nach dem Abbruch und dem Neubau des Parkdecks mit der Bewirtschaftung der Parkplätze begonnen wird oder ob sie gratis bleiben.

Die Thuner Grünen hatten jüngst einen entsprechenden Vorstoss im Stadtrat lanciert, in dem sie eine einheitliche Regelung für die gesamte Region Thun forderten. Niklaus Röthlisberger, Heimberger Gemeindepräsident und zudem Präsident des Entwicklungsraums Thun, hielt diesbezüglich damals fest, dass die Gemeinde derzeit den Verkehrsrichtplan überarbeite.

Klar ist derweil, wie viel sich Coop die Frischzellenkur für Hobby Heimberg und Parkdeck kosten lässt. Désirée Schmid sagt hierzu: «Die Investitionen liegen bei circa 14 Millionen Franken.» Laut dem Heimberger Bauverwalter Peter Fankhauser sind gegen das Bauvorhaben keine Einsprachen eingegangen.

(Thuner Tagblatt)