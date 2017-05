Das schönste Hotel der Welt

Das Hotel Spedition in Thun ist jenes mit dem schönsten Interieur auf der ganzen Welt. Zu diesem Schluss kommt die Jury des Unesco-Prix-Versailles, der am letzten Freitag in Paris verliehen wurde. Das Gremium bestehend aus Toparchitekten aus der ganzen Welt hatte bereits Ende April das Thuner Haus als das am schönsten eingerichtete in Europa prämiert.

Insgesamt waren auf allen fünf Kontinenten 70 Gebäude nominiert. An der Preisverleihung vom Freitagabend folgte nun noch der Sieg im interkontinentalen Vergleich – und damit der Titel: Hotel mit dem schönsten Interieur der Welt.

Thuner Ideen umgesetzt

«Wir haben erst an der Preisverleihung in Paris so richtig begriffen, wie gross dieses Ding ist», sagt der Thuner Gastronom Daniel Mani, der das prämierte Hotel zusammen mit Manuela Mani, Adrian Tschanz sowie Manfred und Günter Weilguni führt.

In der Tat waren Weltstars wie Designer Philippe Starck oder die weltumspannende Rockwell Group zugegen, als das Team aus Thun zusammen mit den schwedischen Designpartnern Stylt Trampoli als Weltmeister des ­Hotelinterieurs ausgerufen ­wurden.

Obwohl das Team, welches das nun preisgekrönte Hotel gestaltet hat, aus Schweden kommt, dürfen die einheimischen Betreiber die Ehrung auch ein wenig für sich beanspruchen. «Wir haben damals jemanden gesucht, der jene Ideen umsetzen kann, die wir in unseren Köpfen hatten», sagt Daniel Mani.

Das Innendesign des Thuner Boutique-Hotels zeichne sich «durch viele freche und kuriose Details und Accessoires aus», stellte die Jury denn auch fest. Das Hotel ist im ehe­maligen Speditionsgebäude der Gerber Käse AG am Guisanplatz eingerichtet worden.

Die Unesco und die Interna­tionale Architektenvereinigung zeichnen seit 2015 Läden, Hotels und Restaurants für gute kommerzielle Architektur aus.

www.speditionthun.ch (maz/pd)