Denkmalpflegepreis für Badehaus

«Die Farbe war sehr zeittypisch für die Moderne», sagte Fabian Schwarz, Bauberater der Denkmalpflege. Das leuchtende Rot sticht dem Betrachter des Badehauses am Pfaffenbühlweg im Gwatt als Erstes ins Auge. Der Anstrich des Baus aus dem Jahr 1930 sei zwar stark verwittert gewesen, als die Restaurierung in Angriff genommen wurde.

An weniger exponierten Stellen habe man den Farbton aber eindeutig einer Palette der Firma Keim zuordnen und dadurch einen authentischen Neuanstrich vornehmen können, so Schwarz. Dabei blieben durch einen lasierenden Anstrich Altersanzeichen und Spuren des letzten Hochwassers erhalten. «Der Bau soll in seinem alten und nicht in neuem Glanz erstrahlen», fasste der Bauberater das Konzept der Restaurierung zusammen.

Nachhaltige Restaurierung

Den Charakter des Häuschens zu erhalten, das ihr Grossvater Jacques Wipf einst erbaut hatte, liegt den heutigen Eigentümern und Bauherren Christoph und Dominik Müller besonders am Herzen. «Den Respekt vor dem Haus zu wahren, war für uns wichtiger als zusätzlicher Komfort», sagte Christoph Müller. Auf eine Erweiterung des Gebäudes wurde bewusst verzichtet, ebenso darauf, eine Heizung einzubauen und das Badehaus damit ganzjährig nutzbar zu machen.

Für diese nachhaltige Form der Restaurierung wurden die beiden Brüder nun mit dem diesjährigen Denkmalpflegepreis des Kantons ausgezeichnet. Der Preis geht jeweils an eine Bauherrschaft, die ein Baudenkmal mit Alltagsnutzung in Zusammenarbeit mit der Fachstelle sorgfältig restauriert und weiterentwickelt hat. Dabei rücken auch auf den ersten Blick unspektakulärere Bauten in den Fokus.

Im Corbusier-Stil

Der Thuner Architekt Jacques Wipf war seinerzeit für andere Bauten in der Region bekannt. Heimatstil-Wohnhäuser und das Grimselhospiz entstammen seinen Plänen. Das Badehäuschen, das sich am Architekturstil von Le Corbusier orientiert, erinnert mit seinem flachen Dach an das Thuner Strandbad. Dieses wurde ebenfalls von Wipf mitgestaltet und gehört zu den bedeutendsten Beispielen des neuen Bauens im Berner Oberland.

Das auf Stelzen stehende Haus hielt Wipf in einfachem und funktionalem Stil. Es diente der Familie für Badeausflüge im Sommer. Im freien Erdgeschoss wurde das Auto parkiert, ein grosser Raum im ersten Stock diente als Umkleidekabine, das Flachdach war zugleich Dach­terrasse. 1954 erweiterte Karl ­Müller-Wipf, der Schwiegersohn von Jacques Wipf und ebenfalls Architekt, das Badehaus durch einen Wohnraum mit Kochgelegenheit. «Der Anbau spricht selbstbewusst die Sprache der Fünfziger», sagt Fabian Schwarz. Trotzdem sei auch hier Respekt vor dem bereits bestehenden Teil des Hauses gezeigt worden.

Von der Restaurierung, die 2016 während rund zweieinhalb Monaten stattfand, blieb der Anbau grösstenteils unberührt. Im ursprünglichen turmförmigen Gebäude erhielt der grosse Raum im ersten Stock eine farbliche Auffrischung sowie einen neuen Einbauschrank. Das Flachdach, vormals nur aus Beton bestehend, wurde durch Gussasphalt verdichtet. «Das Geländer rund um die Dachterrasse wollten wir nicht erneuern», sagte Christoph Müller, der selber Architekt ist. «Es entspricht wohl nicht mehr ganz den heutigen Standards. Dafür ist es authentisch.» (Thuner Tagblatt)