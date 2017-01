Deponie-Gegner lassen nicht locker

Erfolgreich gegen eine kantonale Überbauungsordnung vorzugehen, ist beinahe unmöglich. Das muss nun auch die IG Antideponie Eyacher zur Kenntnis nehmen. Nach der kantonalen Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion und dem Regierungsrat hat nun auch das Verwaltungsgericht des Kantons Bern entschieden, dass der Erlass der kantonalen Überbauungsordnung Eyacher rechtens sei.

Die Beschwerdeschrift entspreche grösstenteils wörtlich den Ausführungen in der Beschwerde an die Vorinstanz und in der Einsprache, schreibt das Verwaltungsgericht in seiner Begründung. «Die Beschwerdeführenden setzen sich in der Hauptsache mit keinem Wort mit dem angefoch­tenen Entscheid auseinander», heisst es wörtlich.

Knapper Entscheid

Der Streit um die geplante Aushubdeponie an der Blumensteinstrasse zwischen dem Thieracherer Ortsteil Wahlen und dem Weiler Kärselen schwelt nun bereits mehrere Jahre vor sich hin. Auslöser ist, dass es in der Region Thun zu wenig Platz gibt, um sauberes Aushubmaterial von Baustellen lagern zu können. Die Isenschmid AG will deshalb im Eyacher eine Deponie für solche unverschmutzten Stoffe einrichten.

Das Land gehört zwar Privatpersonen; trotzdem mussten die Stimmberechtigten von Thierachern dazu Stellung nehmen, weil eine kommunale Überbauungsordnung die Voraussetzung für die Realisierung der isenschmidschen Pläne ist. Entgegen der Empfehlung des Gemeinderats lehnten die Bürger die Überbauungsordnung aber am 23. September 2012 ab – mit sieben Stimmen Differenz.

Weil der Kanton jedoch einen Deponienotstand konstatierte, leitete die ­Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) den Erlass ei­ner kantonalen Überbauungsordnung ein. Dagegen formierte sich die IG Antideponie Eyacher, bestehend aus sieben Personen aus Thierachern und einer aus Bern. Diese erhoben zuerst Einsprache bei der JGK, danach Beschwerde beim Regierungsrat und schliesslich beim Verwaltungsgericht.

Offen bleibt der Gang vor das Bundesgericht. Wie Peter Zürcher namens der IG Antideponie Eyacher gestern auf Anfrage erklärte, sei die Beschwerde nach Lausanne «bereits unterwegs».

(Berner Zeitung)