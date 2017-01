Der FC Thun zu Gast bei Freunden

Die Verbundenheit ist offensichtlich. Martin Schmidt steht am Sonntagnachmittag in den Katakomben des Mainzer Bruchwegstadions, das 2011 einer modernen Arena als Heimstätte gewichen ist. Vor sich hat der Walliser ein Dutzend Journalisten, die seine Einschätzung nach dem letzten Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Thun und vor dem Rückrundenstart nächsten Sonntag gegen Köln hören wollen. Der 49-Jährige spricht über verletzte Spieler, gewichtige Abgänge, künftige Aufstellungen – was Trainer ebenso sagen.

Doch dann schweift er ab. Schmidt kommt auf seine Zeit in Thun zureden, als er von 2008 bis 2010 die U-21 trainierte, Andres Gerber vom Spieler zum Sportchef aufstieg, sich eine Freundschaft zwischen den ­beiden entwickelte. Schmidt schwärmt, wie die Oberländer Jahr für Jahr aus wenig viel mache würden. Und irgendeinmal sagt er zu den Journalisten: «Es war heute so etwas wie eine Heimattagung für mich.» Aber, fügt er an, womöglich weil ihm das etwas gar kitschig klingt, das sei nicht der Grund für diese Partie gewesen. «Wir suchten nach einem Gegner. Und da viele Mannschaften derzeit im Trainingslager weilen, hat es sich so ergeben.»

Das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze erzählt Martin Schmidt, als die deutschen Journalisten gegangen sind. Er habe im Dezember vom Spendenaufruf der Oberländer erfahren. «Also überlegte ich mir, wie ich helfen könne, ohne einfach einen Geldbetrag zu überweisen.» So entstand die Idee, den Superligisten einzuladen, Kost und Logis zu übernehmen. Es ist eine schöne Geste. Eine, die in diesem zuweilen kalten und kalkulierten Geschäft nicht alltäglich ist.

Der dreitägige Ausflug nach Deutschland bringt Abwechslung in die Vorbereitung, die der FC Thun heuer aus Spargründen im Oberland bestreitet. Am Freitag reisten die Thuner in den Europa-Park, am Samstag ging es nach Mainz, wo sie am Nachmittag auf dem Kunstrasen des Bundesligisten trainieren durften. Derweil befand sich der Gastgeber in Düsseldorf, wo er an einem Vorbereitungsturnier zwei Matches à 45 Minuten bestritt. Im Halbfinal gewann das Team von Martin Schmidt gegen Borussia Mönchengladbach 1:0, im Endspiel unterlag es vor 41 244 Zuschauern dem FC Bayern München 1:2.

Tags darauf in Mainz sind nur 435 Zuschauer zugegen. Den Speaker kümmert dies allerdings nicht, er probt den Bundesligaalltag. «Endlich wieder Fussball, keine langweiligen Samstage, keine trostlosen Sonntage mehr», schreit er, als die Teams auf den Platz laufen. Das Spiel hält dann nur bedingt, was der Speaker verspricht. Aber immerhin vier Tore fallen.

Den Thuner Führungstreffer durch Norman Peyretti gleicht Daniel Brosinksi kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel treffen Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seeler, sowie Gaetan Bussmann zum 3:1-Endstand für das Heimteam. «Das war ein guter Test», sagt Schmidt. Und freut sich, dass bei Thun mit Moritz Hischier ein Walliser eingewechselt wurde.

Nach dem Spiel verpflegen sich die Oberländer im Stadionbis­tro. Als die letzte Frage beantwortet ist, gesellt sich Martin Schmidt dazu. Er setzt sich an den Tisch mit Andres Gerber, Jeff Saibene und Marc Schneider, der ab Sommer Cheftrainer in Thun wird. Es ist ein schönes Bild.

Der FC Thun stand einst am Ursprung von Martin Schmidts sensationellem Aufstieg zum Bundesligatrainer. Er hat das nicht vergessen. (Berner Zeitung)