Ein Mitarbeiter einer Firma für Ortungslösungen wollte am 16. Juli 2016 um 17 Uhr im Gwatt auf dem Dach eines Bahnwagens einen defekten GPS-Tracker in einem Wechselbehälter ersetzen.

Beim Aufsteigen über eine angestellte Leiter kam er mit der eingeschalteten Fahrleitung in Berührung, erhielt einen Stromschlag und wurde schwer verletzt. Danach eröffnete die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) Ermittlungen zu dem Vorfall.

Im vorgesehenen Prozess kläre die Railcare AG als Eigentümerin der Wechselbehälter mit der GPS-Tracker-Lieferantin vorgängig ab, an welchem Ort eine Reparatur erfolgen könne, schreibt die Sust in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Grundsätzlich erfolgten solche Arbeiten bei Wechselbehältern, die nicht mehr auf den Bahnwagen montiert sind, sondern ausserhalb der Gleise abgestellt werden. «Im vorliegenden Fall wurde von der Railcare AG noch kein Reparaturauftrag erteilt», schreibt die Sust weiter.

«Weder ihr noch der BLS Netz AG als Infrastrukturbetreiberin war bekannt, dass ein Mitarbeiter der Mecomo AG im Gwatt die Gleisanlage betreten und auf einen Bahnwagen steigen wollte.»

Der Gefahr nicht bewusst

Die Sust kommt zum Schluss, dass sich der Mitarbeiter der Gefahr beim Besteigen eines Eisenbahnwagens nicht bewusst war und zudem ohne Kontaktaufnahme mit der Railcare AG sowie der BLS Netz AG gehandelt hatte.

«Es war somit den bahnseitig betroffenen Stellen nicht möglich, Massnahmen zum Schutz des Mitarbeiters vorzusehen», so die Sust weiter. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle verzichtet deshalb auf weitere Untersuchungshandlungen und schliesst die Untersuchung ab. (mi)