Deutsche Firma rettet Silea-Korksammlung

Die Sammlung

Ins Leben gerufen hat die Korksammlung in der Region Thun Rolf Wiggenhauser, Verlagsleiter des «Thuner Amtsanzeigers». Seit dem Start im Februar 2009 bis heute wurden insgesamt rund 18 Tonnen Zapfen gesammelt. «Zuletzt landeten jährlich bis zu 3 Tonnen Korkzapfen bei uns – Tendenz steigend», sagt der Bereichsleiter Produktion bei der Silea, Hans Rudolf Zaugg. In der Silea werden die Zapfen in drei Kategorien eingeteilt. Zwei Typen werden weggeworfen, die naturbelassenen jedoch rezykliert. «Jene Korken, die wir für die Wiederverwertung brauchen können, machen 70 Prozent aus», sagt Zaugg. Dies entspreche circa 3,8 Millionen Zapfen seit Beginn. Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf die Verteilregion des «Thuner Amtsanzeigers» und umfasst rund ein Dutzend Sammelstellen. Silea-Mitarbeiter holen die Zapfen dort selber ab. Mittlerweile wird die Silea auch von weiter entlegenen Werkhöfen beliefert. gbs