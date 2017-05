Die Löhne bleiben ein heisses Eisen

«Der Vorschlag ist noch zu wenig durchdacht und ist deshalb nicht annehmbar», sagt Hans Ulrich Bieri. Der Präsident der SVP Oberhofen spricht im Zusammenhang mit der geplanten Revision des Personalreglements Klartext. Die SVP werde heute Abend an der Gemeindeversammlung einen Rückweisungsantrag stellen.

Im Rahmen der Revision ist vorgesehen, die Entschädigungen der Gemeinderäte deutlich zu erhöhen. Das Thema war bereits vor einem Jahr traktandiert. Als der Gemeinderat aber merkte, dass er mit seinem Vorschlag aller Voraussicht nach Schiffbruch erleiden würde, zog er das Geschäft kurzfristig zurück.

In den letzten Monaten hat er gemeinsam mit den Ortsparteien einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Das Gemeindepräsidium soll neu mit einem Pensum von 35 Prozent entschädigt werden (bisher waren es 15 Prozent). In absoluten Zahlen würde Gemeindepräsidentin Sonja Reichen-Geiger (FDP) bei einem Ja knapp 56'000 Franken verdienen.

Dazu kommen 7500 Franken für soziale ­Abgaben. Für ihren Chefposten müssten die Oberhofner gut 63'000 Franken berappen, das sind 15'000 Franken mehr als ­bisher. Die Pensen der restlichen sechs Gemeinderäte sollen von bisher 6 auf 9 Prozent ­angehoben werden. Dies löst pro Gemeinderat Zusatzkosten von rund 4800 Franken aus.

Mit der geplanten Pensenerhöhung von 52 auf 89 Prozent ergibt sich eine Zunahme der Entschädigung von knapp 29 Prozent oder anders ausgedrückt: Pro Jahr kostet der Gemeinderat neu knapp 193'000 Franken (bisher 150'000 Franken). Im Vorschlag vom letzten Jahr war eine Pensen­erhöhung auf 130 Prozent vorgesehen. Das hätte jährliche Kosten von 248'000 Franken ­ausgelöst.

Ist die Zeit reif?

Gemeindepräsidentin Sonja Reichen-Geiger ist sich bewusst, dass die Erhöhung der Gemeinderatslöhne ein heisses Eisen ist. «Geld ist ein Tabuthema», sagt sie. Dabei wäre es wichtig, das Kind beim Namen zu nennen. Die Aufgaben hätten sich verändert, der Aufwand sei gestiegen. «Es ist wichtig, dass wir die Chancengleichheit wahren.» So dürfe nicht sein, dass sich nur Bürger aufstellen liessen, die sich dann ein Gemeinderatsmandat auch leisten können. «Letztlich geht es auch darum, dass Milizsystem zu sichern», sagt Reichen-Geiger. Es sei ein Unterschied, ob man sich in einem Verein für ein, zwei ­Anlässe pro Jahr engagiere oder sich für vier Jahre in einer ­Gemeinde verpflichte.

Für die Gemeindepräsidentin ist die Zeit für eine Lohnerhöhung in Oberhofen reif. Nach Verhandlungen mit den Ortsparteien liege nun ein Kompromiss auf dem Tisch. «Jetzt sollen die Bürger entscheiden.» Reichen-Geiger geht davon aus, dass etliche ­Gemeindevertreter in der Region ihre Augen heute Abend auf ­Oberhofen richten. «Pensen- und Lohnerhöhungen sind vielerorts ein Thema. Oberhofen könnte deshalb Vorbildcharakter haben.»

Keine grosse Begeisterung

Der Ausgang der Abstimmung ist indes offen. So äusserte sich der Verein Pro Oberhofen im Vorfeld skeptisch. «Die Kernaufgaben des Rates haben sich wohl geändert», schreibt Peter Trévisan als Vertreter von Pro Oberhofen in einem Leserbrief, «aber der ­Vergleich, dass die Aufgaben einer Gemeinde­exekutive mit denjenigen eines Verwaltungsrates eines Unternehmens in der Privatwirtschaft vergleichbar sind, darf bezweifelt werden».

Neben der SVP löst der neue Vorschlag auch bei der BDP keine Begeisterungsstürme aus. «Es wurde intensiv diskutiert», sagt Präsident Ulrich Frutiger. Eine Anpassung der Entschädigung werde nicht grundsätzlich bestritten, insbesondere an der ­Höhe des Lohns für das Amt des Gemeindepräsidiums würde sich die BDP aber stossen. «Die zentrale Frage ist, wie das Verhältnis zwischen Herzblut für einen Posten in der Gemeinde und wirtschaftlichem Gedanken künftig aufgeteilt ist», sagt Frutiger.

Ähnlich klingt es bei der SP. «Wir sehen, dass der Aufwand ­gestiegen ist», sagt Präsident Daniel Haldi. Für die Mehrheit der Sozialdemokraten sei der geplante Lohn des Gemeindeoberhauptes aber überrissen. Die SP werde sich deshalb dafür einsetzen, dass der Artikel 23, in dem die Entschädigung fürs Präsidium geregelt sei, überarbeitet werde. Die Erhöhung für die anderen Räte würde die SP hingegen unter­stützen.

Die Ja-Parole beschlossen hat die FDP. Der scheidende Präsident Thomas von Gunten fügt jedoch an: «Es ist an der Zeit, dass sich Oberhofen grundlegend über die Organisation Gedanken macht: Sind die Aufgaben richtig verteilt, ist die Struktur noch aktuell?» Früher oder später müsse auch mal das Thema Fusion aufs Tapet, sagt von Gunten. (Thuner Tagblatt)