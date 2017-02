Die Saaner unterstützen den FC Thun

Fussball hat den Thuner Unternehmer Armin Fuchs schon immer fasziniert. Der Gründer der bekannten Spielgerätefirma mit Sitz in Allmendingen stiess 1972 zum FC Fortuna: zuerst als Spieler, dann als Kassier und schliesslich als Präsident. «Mit der Zeit wurde ich dann FC-Thun-Fan. Als das neue Stadion eröffnet wurde, kaufte mein Sohn zwei VIP-Jahreskarten. Seither besuche ich fast jedes Heimspiel», sagt der 69-Jährige.

Als Anhänger des Thuner Super-League-Clubs bereitet ihm dessen angespannte finanzielle Situation Sorgen. Da er einen grossen Teil seiner Zeit bei seiner Partnerin in Saanen verbringt, wurde er irgendwann scherzhaft gefragt, ob er nicht ein paar Millionäre aus dem Saanenland motivieren könne, dem Verein unter die Arme zu greifen.

Das Netzwerk

Dass der FC Thun auch im Saanenland die Gemüter bewege, ­habe sich im vergangenen Juli ­gezeigt, führt Fuchs aus. Damals logierte der Club für eine Trainingswoche im Wellness- und Spahotel Ermitage in Schönried, durfte die Infrastruktur des FC Sarina benutzen und gab den begeisterten kleinen Nachwuchsfussballerinnen und -fussballern aus der Gegend Autogramme.

«Doch das reicht nicht: Es braucht ein Netzwerk zwischen dem Saanenland und dem Club», konstatierte Fuchs, eröffnete flugs ein Bankkonto für die «Freunde des FC Thun» und begann bei den örtlichen Geschäftsleuten Werbung zu machen.

«Die Idee dahinter: Man zahlt einen frei gewählten Beitrag ein und der FC Thun stellt dafür VIP-Tickets im Wert von je 350 Franken zur Verfügung. Je mehr der einzelne bezahlt, desto häufiger darf er in der VIP-Lounge essen und danach das Spiel verfolgen», erklärt Armin Fuchs. Bisher haben elf Personen unterschiedliche Beträge in Höhe von insgesamt 34'000 Franken überwiesen. Bereits im Dezember konnten dem FC Thun zu dessen Rettung 25'000 Franken überwiesen ­werden.

«Diese Leute wollen keine Saisonkarte, weil sie nicht jedes Heimspiel live sehen möchten», führt Armin Fuchs weiter aus. «Doch nun können sie ab und zu, je nach Wunsch, in der Stockhorn-Arena Fussball schauen und nebenbei neue Kontakte knüpfen.»

Damit hat es sich aber noch nicht: Fuchs holt die Leute mit einem Kleinbus im Saanenland ab und bringt sie nach dem Match wieder zurück – und zwar auf eigene Rechnung. «Die momentan laufende Rückrunde ist eine Testphase. Je nachdem, wie viel auf den Start der neuen Saison zusammenkommt, wird das einbezahlte Geld für Saison-VIP-Karten verwendet», blickt Fuchs in die Zukunft.

Armin Fuchs hat aber noch einen weiteren Pfeil im Köcher, um das Netzwerk Saanenland-FC Thun zu stärken. Er initiiert einen Stammtisch in der VIP-Lounge der Stockhorn-Arena, an dem sich die Freunde aus dem Saanenland vor den Matches jeweils zum Essen treffen können. In dessen Mitte werden auf einem Holzbrett zwei geschnitzte Saanenziegen und ein kleiner Fussball mit FC-Thun-Logo stehen.

Zudem hat er spezielle Tischsets drucken lassen. Eingeweiht wird der Stammtisch anlässlich des 100. Super-Leagues-Spiel in der Stockhorn-Arena am 25. Februar, wenn die Gastgeber, die momentan den zweitletzten Rang der Tabellen belegen, gegen Vaduz spielen, das auf dem letzten Platz liegt.

Gelb-schwarze Bastion

Beim FC Thun kommt Fuchs’ Aktion gut an. «Wir brauchen solche Ambassadoren, die helfen, den Club in der breiten Bevölkerung zu verankern», sagt Präsident Markus Lüthi auf Anfrage und fügt an: «Leute, die etwas tun und nicht bloss reden!»

Ein Aspekt mache Fuchs’ Hilfe noch wertvoller: «Das Saanenland war lange Zeit gelb-schwarzes Gebiet, weil die Young Boys dort mehrmals Trainingslager durchführten und einen Sponsoringvertrag mit Gstaad-Saanenland Tourismus hatten.» Doch als der Vertrag ausgelaufen war, gab es einen Farbenwechsel: Seit ein paar Jahren ist es der FC Thun, der sich in der sauberen Bergluft auf seine Spiele vorbereitet. (Thuner Tagblatt)