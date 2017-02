Die Stadt schafft eine neue Flaniermeile

Die Stadt ist etwas in Verzug: Eigentlich hätten die 27 schräg gestellten Parkierfelder an der Aarefeldstrasse bereits im letzten August aufgehoben werden müssen. Dies im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Bahnhof-Parkings. So hatte es das Stimmvolk nämlich Ende 2012 im Rahmen eines ­Verkehrskompromisses be­schlossen.

Diesem Versprechen will die Stadt nun nachkommen: Gibt es keine Einsprachen gegen das Baugesuch, welches in den kommenden Wochen publiziert wird, sollen Ende April, Anfang Mai die Baumaschinen auffahren.

Denn laut dem Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP) will die Stadt die Aufhebung der Parkplätze nutzen, um den ganzen 110 Meter langen Strassenabschnitt zwischen Schulhausstrasse und Aare attraktiver zu gestalten: «Die Fahrbahn wird auf die Fläche verschoben, wo derzeit noch Parkplätze eingezeichnet sind», erklärte Konrad Hädener auf Anfrage.

«Daneben schaffen wir Platz für ein 6 Meter breites Trottoir.» Dieses werde durch grossformatige Betonplatten gestaltet und mit einer modernen LED-Beleuchtung ergänzt.

13 Bäume werden gefällt

Im Zuge dieser Umgestaltung werden auch 13 zum Teil alte Platanen und Robinien entlang des Strassenabschnitts gefällt. Betroffen sind die Bäume auf dem Trottoir gegenüber den Parkplätzen: «Die Bäume sind zum Teil von Pilz befallen, haben mehrheitlich sehr hoch liegende Wurzeln und versperren Garageneinfahrten», erläuterte Konrad Hädener. «Sie können deshalb nicht in das neue Projekt integriert werden.»

Die fünf Robinien, die gefällt werden müssten, seien ausserdem giftig und würden als inva­sive Neophyten einheimische Arten gefährden.

Die Aarefeldstrasse nach der Umgestaltung: Auf dieser Visualisierung gut erkennbar ist die Fahrbahn (Bildmitte) anstelle der aufgehobenen Parkplätze sowie rechts davon die breite Flanierzone mit den neu gepflanzten Baum­reihen. Die markante Schwarzkiefer (ganz rechts) soll erhalten bleiben. Bild: zvg

Neu gibts eine lockere Allee

Im Gegenzug will die Stadt 11 neue, einheimische Bäume pflanzen, welche auf dem neuen Trottoir wechselseitig angeordnet werden und eine lockere ­Allee bilden (siehe Visualisierung).

In die Umgestaltung mitein­bezogen wird auch die bestehende kleine Grünfläche gegenüber dem Eingang zur Oberen Schleuse. Allerdings nur durch eine Erneuerung und Aufwertung des Bodens.

Die drei markanten Bäume, es handelt sich um zwei Platanen und eine Rosskastanie, und die darunterliegenden Sitzbänke sollen erhalten bleiben. Stehen bleiben wird auch die grosse Schwarzkiefer auf der Höhe der Schulhausstrasse, welche die Ecke des Kersch-Parkplatzes markiert.

«Alle Massnahmen wurden mit den Anwohnern und einer Begleitgruppe, welcher Vertreter von KMU, Leisten und Verkehrsorganisationen angehören, abgesprochen», erklärte Hädener weiter. «Das Projekt fand überall breite Zustimmung, also auch bei den Umweltschutzverbänden.»

«Das Projekt fand überall breite Zustimmung, also auch bei den Umweltschutzverbänden.»



Konrad Hädener

Laut Konrad Hädener rechnet die Stadt, welche die Arbeiten auf den Sommer hin abschliessen will, mit Kosten in Höhe von 620 000 Franken.

Veloparkieranlagen geplant

In nächster Zeit keine grossen Veränderungen erfährt der vordere Teil der Aarefeldstrasse, welche von der Schulhausstrasse bis zum Bahnhofplatz reicht: «Hier ist unser grösstes Problem die Veloparkiersituation», sagt Konrad Hädener.

«Deshalb wollen wir auf beiden Seiten des Bahnhofs zweistöckige Veloparkieranlagen erstellen, die von der Velostation betreut werden und welche die bestehenden ­Veloparkplätze rund um den Bahnhof erweitern oder er­setzen.»

Konrad Hädener will nach eigenen Angaben noch vor den Sommerferien die entsprechenden Kredite beantragen.

Weitere Parkplätze weichen

Im kommenden Jahr werden im Zusammenhang mit der Eröffnung des Schlossberg-Parkings und im Rahmen des seinerzei­tigen Verkehrskompromisses die oberirdischen PW-Parkplätze in der Thuner Innenstadt aufge­hoben. So unter anderem diejenigen hinter dem Kersch-Gebäude, im Bälliz, in der Berntorgasse und auf dem Stadthofplatz. (Thuner Tagblatt)