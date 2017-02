Die vielleicht letzte Schneeschuhtour dieses Winters

«I gloub, i gangä no meh a Louenesee», singen die Berner Mundartrocker Span in ihrem Klassiker. Steht man auf der Walliser Wispile und blickt auf das lang­gezogene Lauenental mit seinem Mosaik aus Alpen und Wäldern, auf den wuchtigen Felsriegel um Wildhorn, Geltenhorn und Spitzhore und auf besagten See im Talschluss, kann man den Musikern nur zustimmen.

Lauenen, zuhinterst im Saanenland am Übergang zum Wallis gelegen, ist einfach speziell. Den Zauber dieser Berner Oberländer Landschaft ergründet man am besten auf die sanfte und lang­same Art. In unserem Fall heisst das: Schneeschuhe an die Füsse und los.

Zahlreich sind die Touren­möglichkeiten, von der einfachen, signalisierten Runde durchs Hochmoor Rohr bis zur fordernden Gipfeleroberung ist alles zu haben. Die Tour zur Walliser Wispile soll zu den schönsten und abwechslungsreichsten gehören im Tal.

Spuren im Schnee

Start ist beim Skilift an der Rohrbrücke. Nur – das Postauto mag im Winter nicht bis hierhin fahren. Vorne im Dorf hat es uns rausgelassen und gewendet. Auch gut, so beginnen wir den Tag mit einem Dorfbummel. Lauenen ist so ganz anders als Gstaad, wo wir eine halbe Stunde zuvor eingestiegen sind.

In Lauenen sind Glanz und Glamour Fremdworte. Man ist stolz auf die alten, gut ­erhaltenen Chalets und auf die Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Statt Cartier und Prada gibt es hier einen Dorfladen und einen mit lokalem Handwerk, statt Pelzmänteln trägt man gewöhn­liche Winterkleidung. Nur ab und zu weht ein Hauch Gstaad durchs Bergdorf.

Den Skilift muss man nicht lange suchen: Es gibt nur einen, und er ist gut ausgeschildert. Startet man am frühen Morgen, bekommt man vom Skibetrieb ohnehin nichts mit. Bis 10 Uhr schläft die Anlage, wir können bequem auf und neben der Piste zur Bergstation stapfen.

Hinter dem Skilift beginnt die Zauberwelt: eine Moorlandschaft, die einem in die nordische Wildnis versetzt. Weite und Ruhe sind unsere Begleiter, der gut ­ausgetretene Pfad zur Chrine schlängelt sich mal über offenes Moorgelände, mal durch lichten Baumbestand. Der Schnee ist übersät mit Tierspuren; Hase, Fuchs, Eichhörnchen und Reh waren da. Ist der Mensch ins Tal zurückgekehrt, scheint hier ganz schön was los zu sein.

Natur als Kapital

Der Winter ist die härteste Zeit für Wildtiere. Das Vorwärtskommen im tiefen Schnee ist mühsam, die Nahrung knapp. Die Energie will gut eingeteilt sein dazu, den nächsten Frühling zu erleben.

In Lauenen will man dem Wild die schwierige Zeit einfacher machen: Einige Ruhezonen sind ausgeschieden, die man nur auf vorgegebenen Wegen durchqueren darf. So gewöhnen sich die Tiere an die Besucher und wissen um sichere Rückzugsorte.

Überhaupt geniesst die Natur in und um Lauenen einen hohen Stellenwert. Das Tal gehört zum Schutzgebiet Gelten-Iffigen, einem der grössten zusammenhängenden Naturschutzgebiete der Schweiz. In den 1950er-Jahren wollte man den im Talschluss liegenden Geltenbach samt seinem Wasserfall, dem Geltenschuss, zur Produktion von Strom anzapfen.

Das passte den Lauenern nicht. Einstimmig be­antragten sie der Regierung in Bern, das wilde Geltental und den angrenzenden Lauenensee unter Schutz zu stellen. Als diese einwilligte, läuteten im Dorf zum Dank die Kirchenglocken.

Heute ist die Natur das Kapital der Gemeinde. Rund sechzig Landwirtschaftsbetriebe leben von ihr, der Lauenensee und das angrenzende Hochmoor Rohr sind das Rückgrat des lokalen Tourismus.

Klicken Sie auf die Grafik, um diese zu vergrössern.

Apropos Grat: Dieser steht uns jetzt bevor, er führt uns von der Chrine auf die Walliser Wispile. Auf der Chrine hätten wir abkürzen können, den Winterwanderweg entlang nach Gsteig oder auf die Höhi Wispile zur Luftseilbahn nach Gstaad.

Das wäre allerdings schade gewesen, die eineinhalb Stunden bis zum Gipfel sind spektakulär. Die Landschaft legt an Urtümlichkeit nochmals zu, die Aussicht auf das Tal und die majestätische Bergwelt zwischen Louwenehore, Wildhorn und Spitzhore wird zusehends besser. Höhepunkt des Aufstiegs ist die Hintere Wispile, die Alp vor dem Gipfel: Vor beinahe jeder Hütte wartet ein Rastplatz an der Sonne. Das ist wie Sonntag.

See im Winterschlaf

Wer bei der Walliser Wispile einen Gipfel erwartet, wird enttäuscht. Sie gleicht eher einer Erhebung im Gelände, selbst das Gipfelkreuz fehlt. Dafür bietet der folgende Abstieg, was man von ihm erwartet: Spass pur. Im Tiefschnee geht es über sanfte Hänge dem Lauenensee entgegen, der unter einer Eisdecke Winterschlaf hält.

Span-Gitarrist Georges Müller wollte sich über den Liebes­kummer hinwegtrösten, als er am Lauenensee die bekannte Rockballade schrieb. Nicht nur ihm hat die Kraft hier hinten gutgetan. Zurück beim Skilift, fühlen wie uns bestens erholt – und gleichzeitig hundemüde. Auch ein unscheinbarer Gipfel fordert seinen Tribut. (Berner Zeitung)