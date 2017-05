Doppelstöckige Abstellanlage für Velos bietet über 300 Zusatzplätze

Warum erst jetzt?

Das Veloproblem am Bahnhof Thun ist seit langem bekannt. Warum schafft die Stadt erst jetzt Abhilfe? «Dass es länger gedauert hat, hängt damit zusammen, dass wir neue Erkenntnisse gewonnen haben», sagt Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP). Mit der Velostation, der Abteilung Sicherheit und Pro Velo sei vorgesehen gewesen, praktisch täglich ordnend einzugreifen, statt nur zweimal im Jahr eine Veloräumaktion zu starten (vgl. Ausgabe vom Samstag). Dies sei aber nur möglich, wenn grundsätzlich genügend Platz vorhanden sei, um ordentlich zu parkieren – sonst würden die Velofahrenden vor den Kopf gestossen. Dafür wurde laut Hädener bei der Thuner Rundum mobil GmbH eine erste Studie in Auftrag gegeben. Diese ergab: Die Kapazität reicht nicht. Rundum mobil habe daraufhin Möglichkeiten geprüft, wie die Kapazität erhöht werden kann, was nun zum Stadtratsgeschäft für die Veloabstellanlage Stückgut Süd führte (vgl. Haupttext). Ist die Anlage einmal in Betrieb, kommt der Ordnungsdienst der Velostation zum Zug: «Zumindest am Anfang sind tägliche Einsätze geplant», sagt Konrad Hädener. So soll ein Chaos rund um die neue Anlage verhindert werden. Die Ressourcen dafür sind laut Hädener gesichert. mik