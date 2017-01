Ein Leben, so normal wie möglich

Das Jubiläumsjahr 2017

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr der Silea bildete die geschlossene Jubiläumsfeier am Donnerstagabend in der Konzepthalle 6. Neben Heidi Meyer (Präsidentin Stiftungsrat) hatte auch Alain Glanzmann das Wort. Der 38-jährige Glanzmann erzählte aus seinem Alltag als Produktionsmitarbeiter der Silea. Seit 7 Jahren arbeitet der Interlakner in der Stiftung. In seiner Freizeit besuche er als Eishockeyfan gerne mal einen SCL-Tigers-Match.



Glanzmann scheint sich in der Silea sehr wohl zu fühlen, er schloss mit den Worten: «Ich bleibe noch ein bisschen in der Silea.» Auch Stadtpräsident Raphael Lanz als Vertreter des vollständig anwesenden Thuner Gemeinderats, Regierungsstatthalter Marc Fritschi und Benjamin Ritz (Direktor Stiftung Transfair) richteten ein paar Worte an die Anwesenden.



Geschichtenjäger Reto Zeller unterhielt das Publikum mit ­Liedern und Texten, moderiert wurde der Abend von Hans Rudolf Zaugg, Bereichsleiter Produktion und Mitglied der Geschäftsführung der Silea.



Anlässlich des Jubiläumsjahres sind weitere Veranstaltungen geplant. Am 1. April öffnet die Silea ihre Pforten zum Tag der offenen Tür, am 1. Mai folgt die Vernissage eines Jubiläumsbuches, in dem die Vergangenheit und die Gegenwart der Stiftung dokumentiert werden. Ebenfalls zum runden Geburtstag der Stiftung wurde ein «Silea-Brot» kreiert, das in Thuner Bäckereien bezogen werden kann. Im Gwatt wird zudem eine Parkbank in Form des bekannten Silea-Gelenkhundes aufgestellt.



Nebst internen Veranstaltungen (ein Open-Air-Kino und eine Disco wurden von den Bewohnern gewünscht) finden auch die öffentlichen «klein & fein»-Anlässe wieder statt, mit Philipp Fankhauser (27. April), The Souls (14. September) und Frölein Da Capo (16. November).