Ein Wiedersehen mit alten Bekannten auf der Seebühne

Im September und Oktober besetzte das Kreativteam um Regisseurin und Choreografin Kim Duddy bei Auditions in Zürich, Hamburg und Wien die begehrten Plätze. Mit Kerstin Ibald (Grizabella) und Philipp Hägeli (Munkustrap) kehren im Sommer 2017 zwei Publikumslieblinge nach Thun zurück.

Kerstin Ibald beeindruckte im Sommer 2015 als Lady Capulet in «Romeo & Julia» das Publikum mit ihrer Stimme und ihrer Ausstrahlung. Die gebürtige Deutsche studierte am Konservatorium der Stadt Wien und spielte dort bereits die ersten Hauptrollen.

Philipp Hägeli stand bereits in zahlreichen Produktionen der Thunerseespiele auf der Bühne. Der gebürtige Zürcher gab 2006 den Graf Grünne in «Elisabeth», 2008 den Bernardo in «West ­Side Story», verkörperte 2009 die Titelfigur in «Jesus Christ Superstar» und sang sich 2012 als Heizer Frederick Barrett im Musical «Titanic» in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Philipp Hägeli erhielt seine Musicalausbildung in Wien, London, New York und San Diego.

Bereits zum wiederholten Mal in Thun mit dabei sind auch John Baldoz (2014 «Aida»), Marta di Giulio (2014 «Aida»), Amaya Keller (2010 «Dällebach Kari», 2013 «Der Besuch der alten Dame»), Kevin Reichmann (2015 «Romeo & Julia», 2016 «Sugar – Manche mögens heiss»), Carl Richardson (2016 «Sugar – Manche mögens heiss»), Tanja Schön (2014 «Aida») und Olivia Kate Ward (2016 «Sugar – Manche mögens heiss»).

Daneben konnten die Thunerseespiele auch diesmal weitere international bekannte, renommierte Musicaldarstellerinnen und -darsteller für ihr Debüt auf der Thuner Seebühne engagieren. «Auch im Sommer 2017 setzen die Verantwortlichen der Thunerseespiele auf den exzellenten Thunerseespiele-Chor», steht in der Medienmitteilung. (pd)