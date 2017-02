Einsatz für Kirche kostet ihn den Auftrag

Kommentar

Die Kirche übernimmt auch eine Vorbildfunktion

Was ist nur mit der ­reformierten Thuner Kirche los? Einmal mehr sorgt ein Entscheid der Gesamtkirchgemeinde für ­Kopfschütteln. Trauriges Kopfschütteln.



Denn dass das Gremium einem engagierten Kirchenmann wie David Pfister einen nicht unbedeutenden Auftrag entzieht, weil dieser eine andere Meinung vertritt und diese auch öffentlich kundtut, wirkt doch sehr befremdend.



Auch wenn das Vorgehen juristisch korrekt sein mag und in der Privatwirtschaft so gehandhabt würde: David Pfister, der sich über Jahrzehnte ehrenamtlich für die Kirche engagiert hat, hätte ganz bestimmt einen würdigeren Abgang verdient.



Und in diesem Zusammenhang stellt sich unweigerlich die Frage: Ist die Kirche wirklich vergleichbar mit einem Unternehmen, welches sich in der Privatwirtschaft behaupten muss?



Ich meine: Nein. Die Kirche darf sich nicht allein nach marktwirtschaftlichen, gewinnorientierten Grundsätzen ausrichten. Vielmehr ist sie ihren Mitgliedern – auch wenn es immer weniger werden, welche ihre Kirchensteuern begleichen – vor allem in ethischen und moralischen Fragen Rechenschaft schuldig. Sie übernimmt nicht zuletzt eine Vorbildrolle in der Anwendung von christlichen Werten, welche unserer Gesellschaft zugrunde liegen.