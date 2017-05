Empa setzt Laser in den Mittelpunkt

3-D-Drucken ist nicht mehr wirklich neu. Längst werden Kunststoffteile mittels dieser Technik fabriziert. Die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (Empa) an der Feuerwerkstrasse in Thun will als Forschungszentrum einen Schritt weitergehen und Metallteile mittels 3-D-Drucktechnik herstellen.

Wie weit die Forschung der Empa-Leute in Thun fortgeschritten ist, konnten rund hundert Vertreter aus Wirtschaft und Politik gleich vor Ort erfahren. Eingeladen zum Technology-Briefing hatte Patrik Hoffmann, Leiter der Empa-Abteilung Advanced Materials Processing in Thun. Er und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, das 3-D-Drucken weiterzuentwickeln und mittels Laser- oder Elektronenstrahl Metall- oder Keramikteile herzustellen.

Dem Material zuhören

«Die Lasertechnik ist ja schon lange ein Thema», hielt Patrik Hoffmann fest. So werden zum Beispiel nicht zuletzt dank der Empa-Forschung Herzschrittmacher per Lasertechnik verschweisst. «In ihr steckt aber noch viel mehr Potenzial», ist der Professor überzeugt. Denn dank der Lasertechnik könnten Maschinenfehler vorausgesagt und damit industrielle Prozesse wesentlich verbessert werden. Mit anderen Worten: «Das Material spricht zu uns», so Hoffmann weiter. Die Aufgabe der Empa-Forscher sei es nun, dem Material zuzuhören und dessen Nachricht zu übersetzen.

Damit dies gelingt, haben die Forscher in Thun eine Laser­anlage selbst konstruiert. Dort können, einfach gesagt, aus Metallpulver mittels Laserstrahlen einzelne vorgegebene Teile geformt werden. 3-D-Drucken per Laser sei zwar teuer. «Ein Laser nutzt sich aber nicht ab», betonte der Experte. Auf diese Weise hergestellte, perfekt geformte und einbaufertige Metallteile könnten dereinst überall eingesetzt werden, wie etwa in der Flugzeugindustrie oder im Autogewerbe.

Ausbau geplant

Als Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologie des ETH-Bereichs betreibt die Empa Forschung zum Nutzen der Industrie und der Gesellschaft. In Thun entwickeln die Forscher Prozesse zur Beschichtung und Strukturierung von Oberflächen mittels Laser-, Vakuum- und anderer Verfahren. «Wir bilden gewissermassen die Brücke zwischen ETH-Forschung und Industrie», erläuterte Patrik Hoffmann.

Die Empa plant in Thun, ihr Zentrum auszubauen. Der Grosse Rat hatte dazu im März eine Aufbauhilfe von 10 Millionen Franken bewilligt (wir berichteten). Im Zentrum des Ausbaus steht die weitere Erforschung neuer Möglichkeiten im 3-D-Druck. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 15,5 Millionen Franken. Im Februar genehmigte das Stadtpar­lament ebenfalls einen Kredit über 1,7 Millionen Franken. Das Vorhaben sichert am Standort Thun im bisherigen Umfang rund 70 Arbeitsplätze. (Berner Zeitung)