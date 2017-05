«Entschuldigungen kommen heute per Whatsapp»

Zu Besuch in der zweiten Klasse der Primarschule Obermatt: «Weshalb kommt die Journalistin gerade zu uns?», fragt Lehrerin Marianne Boss-Riesen in die Runde, worauf 21 Schülerinnen und Schüler eifrig rätseln: «Weil wir uns spannende Geschichten ausdenken.»

Und: «Weil wir die Geschichten am Computer zu Lesebüchlein für die Kindergärteler verarbeiten.» Ein Junge ist überzeugt: «Weil Frau Boss seit 40 Jahren Lehrerin ist.» Marianne Boss-Riesen lächelt und nimmt ihre Schützlinge prompt auf einen Streifzug durch ihre eigene Geschichte mit.

Stolz auf die Ehemaligen

«Meine Berufstätigkeit oder vielmehr meine Berufung», wie sie ihre Arbeit liebevoll nennt, «begann am Lehrerinnenseminar in Thun.» Es folgten eine einjährige Stellvertretung in Wimmis sowie drei Jahre am Gotthelf Schulhaus in Thun, bevor sie 1980 an die Obermatt im Gwatt gewählt wurde.

«20 Klassen mit insgesamt rund 420 Kindern habe ich in dieser Zeit unterrichtet», macht Marianne Boss-Riesen deutlich. «Will heissen, schon einige eurer Mütter, Väter oder Geschwister sassen bei mir auf der Schulbank», richtet sich die 61-Jährige an ihre Klasse. Sie treffe hin und wieder Ehemalige in der Stadt. Zu sehen, was aus ihren Schülerinnen und Schülern geworden sei, erfülle sie immer wieder mit Stolz, sagt die passionierte Lehrkraft. Auch rund 120 Praktikantinnen habe sie in all den Jahren betreut.

Was ist heute anders als früher? «Die Anforderungen sind grösser geworden», erklärt Marianne Boss-Riesen. «Die Schüler müssen mehr Aufgaben machen, obschon ihre Freizeit durch zahlreiche Nebenbeschäftigungen ausgefüllt ist.» Zudem werden viele Kinder bereits mit sechs Jahren eingeschult.

«Das schaffen am Anfang nicht alle gleich gut», weiss das frühere Mitglied des Stadtorchesters Thun. Dafür sei der Unterricht heute abwechslungsreicher. «Er vermittelt nicht nur Allgemeinwissen, sondern fördert zugleich die Kreativität und die Selbstständigkeit.» Und der Computer? «Ist aus dem heutigen Schulbetrieb nicht wegzudenken», macht Marianne Boss-Riesen deutlich.

Die meisten ihrer Schüler wüssten mit Handys und Tablets umzugehen. «So kommt es vor», sagt sie schmunzelnd, «dass die Kinder mir mithilfe der Eltern zum Geburtstag schreiben oder im Krankheitsfall die Entschuldigung per Whatsapp zustellen.»

Als wertvoll erachtet Marianne Boss-Riesen ausserdem die Unterstützung durch ein Klassengrosi. «Romy Küenzi hat einen guten Draht zu den Schülern», schwärmt die Primarlehrerin, die mit ihrem Ehemann schon mehrmals Südamerika bereiste. «Ja, wir sind fasziniert von der Hochkultur dieser Länder», schweift sie kurz ab.

Grösseres Klassenzimmer

Marianne Boss-Riesen hat sich dem Zeitgeist stets angepasst. Wirkte sie früher als Einzelkämpferin, die den Unterricht und die Lehrmittel weitgehend selbst gestaltete, findet die Arbeit heute auch im Kollegium statt. «Das schätze ich, denn wir sind ein eingespieltes Team, das den Rückhalt einer guten Schulleitung geniesst», so die Naturliebhaberin, die nach der Schule am liebsten mit ihrem pensionierten Blindenführhund Rolli durch Wald und Wiesen streift.

Zum Lehrplan 21 befragt, sagt Marianne Boss-Riesen vorsichtig: «Dazu wäre ein etwas grösseres Klassenzimmer wünschenswert.» Der Unterricht könnte dadurch individueller auf die Kinder ausgerichtet werden. Und wie sieht sie die berufliche Zukunft? «Ich möchte bis zur ordent­lichen Pensionierung weiter unterrichten.» Sagts und wendet sich ihren Zweitklässlern zu, die ihr immer noch aufmerksam zuhören.

Heute Samstag wird Marianne Boss-Riesen an der traditionellen Lehrerehrung im Thuner Beau Rivage für ihr 40-Jahr-Jubiläum gewürdigt. (Thuner Tagblatt)