Erfolgloser Tankstellenräuber stellt sich

Um etwa 7 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Mann einen Tankstellenshop an der Gwattstrasse in Thun betreten und die Angestellte mit einem Teppichmesser bedroht. Er forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Weil sich jedoch die Kasse nicht öffnen liess, zog er unverrichteter Dinge wieder ab und floh in Richtung Stadtzentrum. Die Angestellte blieb unverletzt.

Nachdem die Kantonspolizei Bern den Unbekannten zur Fahndung ausgeschrieben und einen Zeugenaufruf lanciert hatte, stellte dieser sich am Montagabend. Der 21-Jährige habe gemäss Polizeiangaben ein Geständnis abgelegt. (mb/pkb)