Erfolgreich im Schatten der Grossen

Highlight zur Primetime: Rund 1000 Teilnehmer haben sich am Wochenende in der Thuner Lachenhalle an der Oberländischen Gerätemeisterschaft gemessen. Das Hauptaugenmerk lag freilich ganz auf dem Wettkampf der höchsten Kategorie, K7, am Samstagabend. Der Spiezer David Haddenbruch erreichte dabei den sehr guten 3. Rang, nachdem er bereits in der Vorwoche bei den Mittellandmeisterschaften in Münchenbuchsee das gleiche Resultat erzielt hatte.

«Es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung und dem Resultat», sagte Haddenbruch. Seit Jahren turnt der junge Berner Oberländer auf konstant hohem Niveau und findet nach wie vor Gefallen an dieser Sportart. Dass aus Haddenbruch ein Geräteturner wurde, hat er der Schwester eines guten Kollegen zu verdanken, welche beim Getu Spiez-Einigen turnte und seinen Eltern, welche ihn bereits in jungen Jahren ins Training schickten.

Die Vielseitigkeit der Sportart und die soziale Komponente durch die kollegiale Atmosphäre faszinieren den Spiezer. Haddenbruch ist als Medizinstudent gefordert, gleichwohl trainiert er je nach Saisonphase zwei- bis dreimal pro Woche. «In der Wettkampfzeit turne ich meistens die Übungen als Ganzes. Haben wir weniger Einsätze, kann ich den Fokus mehr auf einzelne Elemente legen», erklärte er.

Nun hat Schärer die Nase vorn

Trotz überzeugender Vorstellungen stellt Rang 3 für Haddenbruch meist das höchste der Gefühle dar – was an der starken Konkurrenz liegt. Wie bereits an der Mittellandmeisterschaft vor einer Woche konnten sich in Thun Christoph Schärer und Andreas Gasser vor Haddenbruch positionieren. Dieses Mal allerdings mit vertauschten Plätzen. War es in Münchenbuchsee noch der Belper Gasser, der hauchdünn triumphiert hatte, siegte nun der Grosshöchstetter mit 0,7 Punkten Vorsprung.

Dass die beiden Routiniers Schärer (Jahrgang 1980) und Gasser (1981) dem aufstrebenden Talent Haddenbruch (1993) regelmässig vor der Sonne stehen, stört den Spiezer wenig: «Das ist für mich gar kein Problem, die beiden turnen wirklich super, es ist sehr schwer, an sie heranzukommen. Ab und zu trainieren wir auch zusammen, und der Umgang ist jeweils sehr kollegial.» Obschon Haddenbruch diesen Sport nur als Hobby ausübt, hat er durchaus hohe Ziele, so will er sein Bestresultat an der Schweizer Meisterschaft, einen 14. Platz, verbessern. Als Vorbild kann ihm hierbei Gasser dienen: Der Belper ist der Einzige, welcher sechs Meistertitel in der höchsten Kategorie gewinnen konnte.

Heiniger zum Zweiten

In der Kategorie 7 der Frauen kam es bei der Oberländischen Gerätemeisterschaft zu einem Doppelsieg des Gym-Centers Emme. Julia Heiniger konnte sich mit 37,50 Punkten vor Teamkollegin Svenia Ruffinier (37,15) durchsetzen; die beiden hatten bereits vor Wochenfrist in Münchenbuchsee die Spitzenplätze belegt. (Berner Zeitung)