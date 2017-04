«Es war nicht immer einfach»

Hören heisst Dazugehören

Es war die Berner Lehrerin Fräulein Schelling, die vor 100 Jahren den Verein Hephata (aramäisch für «öffne dich») gründete, der heute Pro Audito heisst. Sie unterrichtete in Kursen «die Kunst vom Ablesen des Mundes», als grosse Erleichterung in der Kommunikation mit dem Umfeld – auch in Thun. Aktuell zählt der Verein 65 Aktivmitglieder im Oberland. Er feiert das 100-Jahr-Jubiläum im Rathaus heute und morgen (ab 14 Uhr) mit einer Ausstellung und Fachvorträgen.



Hörprobleme können verschiedene Ursachen haben: Genetisch angeboren, Infektionskrankheiten, Geburtskomplikationen, bestimmte Medikamente, chronische Ohrenent­zündungen, extremer Lärm, Alter. Man unterscheidet zwischen gehörlos – früher fälschlicherweise taubstumm genannt. Stumm sind weder Gehörlose noch Schwerhörige. Weil sie sich selber nicht hören können und damit nicht wissen, wie Sprache tönen müsste, klingt ihre Stimme ungewohnt. Man geht davon aus, dass in der Schweiz etwa jede 8. Person Hörprobleme hat. «Es können auch mehr sein, denn viele verdrängen das Problem und lassen es gar nicht erst abklären», ergänzt Monika ­Meyer.



Eine Hörbehinderung schränkt die Verständigung ein. Wie ist die richtige Begegnung mit Schwerhörigen? Deutlich und nicht zu schnell sprechen, dabei die Lippen bewegen, nicht schreien, sein Gegenüber ansehen und das Gesicht dem Licht zuwenden (gut sichtbar sein), einfache, kurze Sätze bilden. Wenn das Gesagte nicht verstanden wird, Satz- und Wortwahl wechseln. Nicht durcheinandersprechen.



www.pro-audito-beo.ch