Food-Truck-Happening läuft

Rund 18 000 Besucher vermeldeten die Veranstalter für die ersten beiden Ausgaben des Food-Truck-Happenings, damals noch auf dem Aarefeldplatz in Thun. Am Freitag startete der Event nun erstmals auf der Esplanade zwischen Panorama-Center und Stockhorn-Arena – bereits wieder mit beachtlichem Publikumsaufmarsch.

Am Samstag erwarten die Betreiber der 30 Wagen ihre Gäste ab 11 Uhr. Nachdem am Freitag Lucky Wüthrich mit Jones für akustischen Genuss sorgte, obliegt diese Aufgabe am Samstag dem einheimischen Songwriter Nils Burri.

www.food-truck-happening.ch (maz/pd)