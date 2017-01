Freispruch für Taxifahrer

Einem 49-jährigen, in der Region Thun wohnhaften italienischen Staatsangehörigen wurde vorgeworfen, im Januar 2016 in Heimberg ohne die erforderliche Bewilligung Taxidienste angeboten zu haben. Dies trug ihm einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, ein.

Er wurde der Übertretung gegen die Taxiverordnung schuldig erklärt. Ihm wurden eine Busse von 400 Franken sowie Gebühren von 200 Franken aufgebrummt. Weil der Mann Einsprache erhob, kam es am Freitag zur Verhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun.

Eine persönliche Fehde?

Der Mann soll im Januar 2016 mit dem Taxi eine betagte Frau zu einem Arzt gefahren haben, was er bestritt. Am Steuer sei die Autobesitzerin gesessen.

Die Gerichtspräsidentin hatte einen Polizisten, der die inzwischen verstorbene Frau befragt hatte, und die Besitzerin des Taxis sowie einen weiteren Taxihalter als Zeugen vorgeladen. Die Aussagen waren widersprüchlich: Der Polizist gab zu Protokoll, die Taxibenützerin habe erklärt , am Steuer sei ein Mann gesessen. Die Taxibesitzerin konnte sich nicht mehr genau an den fraglichen Tag erinnern.

Bei den Aussagen des weiteren Zeugen, einem Taxihalter, der den Beschuldigten am Steuer gesehen haben will, kam zum Ausdruck, dass es sich hier um eine Fehde handeln könnte. Die beiden Täxeler haben sich nämlich in andern, zum Teil noch hängigen Verfahren, gegenseitig angezeigt. «Legen Sie Ihre Fehde ad acta», mahnte die Gerichtspräsidentin.

Kein Rückzug der Einsprache

Die Einsprache könnte zurückgezogen werden, gab die Gerichtspräsidentin bekannt. Nach einer Verhandlungspause sah der private Verteidiger des Beschuldigten von dieser Möglichkeit ab. Er verwies unter anderem auf die widersprüchlichen Zeugenaussagen und vermutete hinter den Äusserungen des Taxihalters, der den Beschuldigten am Steuer gesehen haben wollte, eine Racheaktion. Der Sachverhalt sei nicht nachgewiesen. Im Sinne von «In dubio pro reo» – Im Zweifel für den Angeklagten – forderte er einen Freispruch.

Anklagegrundsatz verletzt

«Ich bin überzeugt, dass Sie damals das Taxi gelenkt haben», sagte die Richterin vor der Urteilsverkündung. Der Grundsatz «In dubio pro reo» könne nicht angewendet werden. Trotzdem gelangte sie zu einem Freispruch.

Dies, weil der Tatbestand ungenügend umschrieben und damit der Anklagegrundsatz verletzt sei. Der Mann erhält eine Entschädigung, und auch die Verfahrenskosten werden dem Kanton überbunden. (Thuner Tagblatt)