Frischer Wind zum Jubiläum

Während rund 20 Jahren wurde der Name Brigante im Zusammenhang mit Bodenbelägen mit zwei Firmen an zwei Standorten in Verbindung gebracht: Zum einen war da Brigante & Co. Keramik, zum anderen die Brigante Unterlagsböden AG; an der Länggasse in Thun waren Showroom und Büro beheimatet, in der Winterhalde in Heimberg das Magazin.

«Wir mussten mal ein wenig Ordnung schaffen und unsere Strukturen vereinfachen», sagt Roberto Brigante, der vor 25 Jahren die Brigante Unterlagsböden AG gründete und sich in der ­Zwischenzeit auch als «singender Plättlileger von Thun» schweizweit einen Namen als Musiker gemacht hat. So wurden letztes Jahr die beiden Firmen in der Brigante AG zusammengeführt, und diesen Monat haben Vater Roberto und Sohn Danilo Bri­gante zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Rita Kilchherr die ­neuen Büro- und Ausstellungsräume in unmittelbarer Nähe des bestehenden Lagers in Heimberg bezogen.

«Das macht nicht nur unsere tägliche Arbeit einfacher, sondern erleichtert auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden», sagt Danilo Brigante. Der 26-Jährige hat den Ausstellungsraum in Eigenregie gebaut und gestaltet. Nachdem er seit sechs Jahren bei seinem Vater Roberto (53) angestellt war, soll er jetzt mehr Verantwortung innerhalb der Brigante AG übernehmen.

Nicht zuletzt weil der Zugang zu Neubauprojekten für kleine Firmen nicht immer einfach sei, habe sich das Unternehmen in den letzten Jahren auch verstärkt auf Umbauten, Renovationen und Sanierungen spezialisiert, sagt Danilo Brigante.

Im neuen Ausstellungsraum wollen die Brigantes nicht nur ihre Produkte – Bodenbeläge aus Keramik, Holz, Kunststoff und mehr sowie spezielle Wandgestaltungen in toskanisch- florentinischem Stil – präsentieren, sondern auch punktuell Kundenanlässe durchführen. «Ich freue mich, dass wir jetzt meine beiden Leidenschaften – jene für Bodenbeläge und jene für Musik – unter einem Dach anbieten können», sagt Roberto Brigante. In Zeiten, in denen immer mehr grosse Bauprojekte von Generalunternehmungen ausgeführt werden und kleine Firmen immer weniger Zugang zu solchen Projekten haben, werde die Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen immer wichtiger, sind sich Vater und Sohn einig. (Thuner Tagblatt)