«Früher haben wir im Museum geflüstert»

«Lauter Dreck, voller Humus, Fäkalien und Tod, aber gut gelüftet und mit scheuem Personal.» Der Thuner Poetry-Slammer Remo Rickenbacher als Überraschungsgast begrüsste rund sechzig Gäste mit einer launigen Bewertung des Längenbühlwaldes.

Den Sprung vom hochstehenden Blödsinn zum Begriff der kulturellen Teilhabe absolvierte der Vorsteher der Direktion Bildung, Sport, Kultur, Gemeinderat Roman Gimmel: «Ohne Sie hätte die Stadt Thun nicht so eine lebhafte, vielfältige Kulturszene», liess er die Anwesenden wissen.

Die Leiterin der Kulturabteilung, Marianne Flubacher, betonte, die Teilhabe aller sozialen Schichten zu stärken, sei auf allen drei Staatsebenen relevant.«Die Stärkung kultureller Teilhabe ist eine strategische Handlungsachse der Kulturpolitik», definiert das Bundesamt für Kultur. Das Ziel seien die kulturelle Betätigung möglichst vieler sowie der Abbau von Hindernissen.

Klartext sprach die Journalistin Gerda Wurzenberger. Die Lektorin und Leiterin des Jungen Literaturlabors hat im Projekt der «Schulhausromane» in Thun mit einer achten Klasse erfrischende Texte angestossen, die zeigen, was junge Menschen lesen wollen. Rund 10 Prozent der Bevölkerung hätten Interesse an Kulturangeboten, doch würden diese von allen Steuerzahlern getragen.

«Es herrscht Einigkeit darüber, dass Teilhabe wichtig ist. Aber niemand weiss viel über die Umsetzung. Es gibt auch nicht viele Ideen», gab die Referentin zu bedenken und plädierte für ein Nebeneinander von sogenannter Hochkultur und von Volkskultur.

Optimismus als Motor

Bei der Podiumsdiskussion, moderiert von Kulturjournalist Konrad Tobler, erzählte Künstler Hanswalter Graf anschaulich, wie er in einer Gemeinde alte Taxis aus den USA zusammen mit Sechstklässlern, einer Garage und weiteren Helfern umgestylt habe.

Launig führte er aus, dass solche Aufträge mit Hindernissen gespickt seien, doch sein Motor sei der Optimismus: «Wir müssen Hemmschwellen abbauen. Früher haben wir im Museum noch geflüstert.»

Das Schlüsselwort für Teilhabe sei «zusammen» und nicht «du darfst hier ein bisschen mitmachen», erklärte Barbara Balba Weber, Professorin für Musik­vermittlung: «Kunstschaffende müssen mehr kämpfen, damit Institutionen mehr zulassen.» Ihre Studenten hätten sie gefragt: «Was kann man für geflüchtete Menschen machen?»

Doch die Frage sei: «Wie kann ich mit meiner Kunst helfen, wie kann ich mich künstlerisch einbringen?» Neugierig sein, einbeziehen und teilen erachtet sie als unabdingbare Voraussetzungen für die kulturelle Teilhabe. So stellte sie den Studenten die Aufgabe: «Bringt eine Melodie von einem geflüchteten Menschen mit!»

Peinliches Video zum Schluss

Solches praktiziert Rahel Bucher schon eine Weile. Die Mitbegründerin des Kollektivs Frei-Raum und Mitbetreiberin des inklusiven Kulturzentrums Heitere Fahne ist Theaterdramaturgin. «Ich wollte nicht an einem Stadttheater Abokunden halten, sondern besondere Projekte mitgestalten.»

Die ehemalige Brauereiwirtschaft in Wabern stand dreizehn Jahre lang leer, bis das Kollektiv daraus eine Kulturstätte mit Gastronomie für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung entstehen liess.

Ein peinliches Video einer WG-Party sei im Netz aufgetaucht, erzählte Remo Rickenbacher zum Abschluss des Kulturforums. Er habe sich trunken voll danebenbenommen. Höchst amüsant liess er das Filmchen verbal rückwärtslaufen.

Er sei aus seiner Bierlache aufgestanden, habe reihenweise leere Flaschen gefüllt, Erbrochenes aufgesogen und frisch die Party verlassen. Bestens gelaunt trafen sich die Gäste danach zum Apéro und diskutierten weiter über kulturelle Teilhabe und wie sie zu erreichen sei.

(Berner Zeitung)