Fussgänger auf Zebrastreifen schwer verletzt

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei kurz nach 7.30 Uhr ein Unfall auf der Pfandernstrasse in Thun gemeldet: Ein Fussgänger überquerte bei der Verzweigung Bierigutstrasse die Pfandernstrasse auf dem Fussgängerstreifen, als gleichzeitig ein Lieferwagenlenker aus Richtung Gwatt her auf der Pfandernstrasse fuhr. Aus ungeklärten Gründen wurde der Fussgänger vom Lieferwagen erfasst und dabei schwer verletzt.

Der 60-jährige Mann wurde von Passanten erstbetreut und anschliessend von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der 32-jährige Lenker des Lieferwagens blieb beim Unfall unverletzt.

Während der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Pfandernstrasse für rund zwei Stunden wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Unfallhergang. (chh/pkb)