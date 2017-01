Gefangen im Lötschberg-Basistunnel

Manchmal bieten die SBB gratis Nervenkitzel, für den anderswo ein stattliches Eintrittsgeld fällig wäre. Passiert ist es am Wochenende im Eurocity von Bern nach Mailand: Vielleicht fünf Minuten hat der Zug das Portal zum Lötschberg-Basistunnel bereits hinter sich, als er unvermittelt zum Stehen kommt. Erst scheint es, als ob sich der ETR 610, wie der Nachfolger der berüchtigten Cisalpino-Pannenzüge heisst, noch einmal aufrappeln wolle. Langsam ruckelt er wieder an – um kurz darauf den Geist doch aufzu­geben. Von einem «very exciting trip» wird ein englischsprachiger Tourist nach der geglückten Rettung aus dem Berg sprechen.

Was folgt, ist in der Tat aufregend. Das heisst, zuallererst eher verwirrend: Die SBB-App gibt als Grund eine Stellwerkstörung an, um sich später zu korrigieren und auf einen blockierten Zug umzuschwenken. Der Kondukteur seinerseits erklärt auf einem Patrouillengang: Das System der elektronischen Führerstandsignalisierung ETCS funktioniere nicht mehr, und weil es im Tunnel gar keine Lichtsignale gebe, könne die Reise nicht weitergehen. Ein Evakuierungszug sei auf dem Weg – und tatsächlich, nach einer Stunde in der dunklen Tunnelröhre zeigt die Leuchtschrift im Wagen an: Das angeforderte Fahrzeug wird bald eintreffen. Wenigstens bleiben die 350 Passagiere ruhig. Dazu trägt sicher bei, dass die Beleuchtung in den Abteilen nicht ausfällt. Zudem ist Wochenende und die Stimmung allgemein locker, das fröhliche Seniorinnenquartett von neben­an gönnt sich jedenfalls glatt eine Runde Sekt. Dann aber heisst es plötzlich: Alle aufstehen und den Zug in Fahrtrichtung verlassen. Die Tür ins Freie steht tatsächlich schon offen. Überraschend bequem geht es hinab auf den trottoirartigen Fluchtweg und die Tunnelwand entlang nach vorn, wo mittlerweile ein Inter­city-Doppelstöcker aus Brig eingefahren ist. Zwanzig Minuten dauert das Prozedere im fahlen Licht der stehenden Züge, dann sind alle umgestiegen.

So glatt dieser Wechsel vonstattengeht, so holprig gestaltet sich die Fortsetzung. Als der Zug zwei Stunden zu spät in Brig einfährt, glänzen die versprochenen Helfer auf dem Perron durch Abwesenheit. Das ist für die Weiterreisenden umso ärgerlicher, als der Kondukteur zuvor am Lautsprecher Möglichkeiten genannt hat, die sich bei näherem Hinsehen als zu kompliziert und damit untauglich entpuppen. Dazu kommt die ärgerliche Geschichte mit den Sorry-Checks. Sie sollen als Entschädigung für die Um­triebe verteilt worden sein, wie ein SBB-Sprecher später sagt – dumm nur, dass davon zumindest in Teilen des Zuges nichts zu merken ist.

Dafür ist nun der Weg in Richtung Italien endlich frei. Mailand, wir kommen – wenn auch mit noch mehr Verspätung: Sie wird am Schluss gegen vier Stunden be­tragen, weil die nächste taugliche Verbindung auf sich warten lässt. (Berner Zeitung)