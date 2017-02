Gericht kennt keine Gnade für Hooligan

Für die Anhänger des FC Thun war es letztlich ein erfreulicher Abend: Ihre Mannschaft gewann das Heimspiel gegen Luzern mit 1:0, was zwischenzeitlich Rang 3 in der Tabelle bedeutete. Begonnen hatte der Match am 11. April 2015 für eine Gruppe von rund zehn FCT-Fans allerdings denkbar schlecht.

Vor dem Spiel, um circa 16 Uhr, wurden sie beim Bahnhof Thun von knapp zwanzig FC-Luzern-Fans tätlich angegriffen. Die Polizei musste eingreifen; drei Thuner Supporter trugen leichte Verletzungen wie blutende Nasen oder Schürfwunden davon.

Polizist ist glaubwürdiger

Mehrere Angreifer waren mit Kapuzen und Schals vermummt – nicht jedoch ein Mann, der von einem Polizisten und Hooligan-Szene-Kenner vor Ort erkannt wurde. Dem Mann flatterte ein Strafbefehl wegen Landfriedensbruch ins Haus.

Vor bald einem Jahr befand ihn das Regionalgericht Oberland in Thun dann für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à je 90 Franken. Dagegen legte der Beschuldigte beim kantonalen Obergericht Berufung ein.

Der mutmassliche Angreifer bestreitet, in die Schlägerei involviert gewesen zu sein. Zusammen mit einer anderen Person sei er «etwas abseits gestanden», als die Attacke erfolgte, wie es in den Ausführungen des Obergerichts heisst. Den Namen dieses und eines weiteren Zeugen, die ihn hätten entlasten können, hatte der Beschuldigte jedoch zunächst nicht nennen wollen.

Die Aussagen dieser drei Personen wurden bereits vom Regionalgericht als «wenig präzise und teilweise unstimmig» eingestuft. So gaben die zwei Zeugen zum Beispiel an, dass sich ein Teil der Luzerner Fangruppe abgespaltet habe, ehe der andere Teil die Thuner angegriffen habe.

Der Beschuldigte erwähnte eine solche Abspaltung nicht. Demgegenüber bezeichnet das Obergericht die Aussagen des Polizisten als «absolut glaubhaft» sowie «durchwegs stimmig und nachvollziehbar».

Der Polizist sei in den vergangenen Jahren regelmässig anlässlich von Spielen des FC Luzern im Einsatz gestanden und habe den Beschuldigten bereits wegen eines früheren Ver­gehens gekannt. Eine Verwechslung sei ausgeschlossen.

Kein unbeschriebenes Blatt

Das Obergericht ist zum Schluss gekommen, dass es sich den Erwägungen des Regionalgerichts «vollumfänglich anschliessen» kann. Ob der Beschuldigte auch effektiv Gewalt ausgeübt hat, war für den Tatbestand des Landfriedensbruchs nicht von Belang und wurde daher auch nicht beurteilt.

Das Obergericht hat nun die verhängte Geldstrafe bestätigt und dem Mann die gesamten Verfahrenskosten von 2532 Franken aufgebrummt.

Im Übrigen hat das Gericht die Probezeit des Beschuldigten um ein weiteres Jahr verlängert. Der Mann war nämlich bereits 2013 zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Hintergrund war damals, dass er im November 2011 – ebenfalls bei einem Spiel FC Thun - FC Luzern – in der Stockhorn-Arena «eine bengalische Handfackel in dichter Menschenmenge abgefeuert» hatte.

Dem Mann wurden in der Folge bis Ende 2014 ein schweizweites Stadion- sowie in Thun und an zwei weiteren Standorten Rayonverbote auferlegt. (Thuner Tagblatt)