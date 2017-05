Glanzstücke beim Berntor

Ein Möbelladen als Kunstgalerie – diese Kombination existiert an der Berntorgasse 16. Im Showroom von «das konzept» stellt Véro Straubhaar Werke unter dem Titel «Glanzstücke» aus. Die im Burgund lebende Winterthurerin schätzt den ungewohnten Ausstellungsort: «Mir gefällt der Gegensatz zwischen Vergangenem und Aktuellem, der sich hier durch die in das Gebäude integrierten Stadtmauern und die modernen Möbel zeigt.»

Einen ähnlichen Gegensatz lässt sich in ihren Bildern erkennen. Grundlage jedes Bildes ist Industrie­karton, ein Abfallprodukt, dem sie mit mehreren Farbschichten neues Leben und mit Epoxydharz Glanz und Tiefe verleiht. Die Bildsprache könne man horizontal und vertikal verstehen; entscheidend sei, was das Kunstwerk in der Betrachterin auslöse, meint Straubhaar.

Verwandlung des Bildes

Positive Gefühle ausgelöst haben die Bilder bei Sandra Marti. Die Kuratorin verbindet mit der Ausstellung von Véro Straubhaar Kunst mit Wohnen: «Mit dieser Kombination senken wir die Hemmschwellen eines Galeriebesuches. Das Publikum soll Kunst in einer ungezwungenen Atmosphäre erleben.»

Während Marti im letzten Winter Aus­stellungen von konkreter Kunst am selben Standort organisierte, widmet sie sich in diesem Jahr der abstrakten, prozesshaften Kunst. Ihr Leitmotiv «Metamorphosen» entdecke sie bei Straubhaars Werken vor allem im Entstehungsprozess, wenn sich das Bild durch die Farbschichtungen immer wieder verwandle. Interessierte können bis zum 31. August selber die Metamorphosen in Véro Straubhaars Werken betrachten. (Thuner Tagblatt)