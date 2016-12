Glarner setzt Glanzjahr die Krone auf

Wenn einer erst im Osten des Oberlandes und dann zwei Tage später im Westen gefeiert wird, darf man davon ausgehen, dass er den Titel Kopf des Jahres dieser Zeitung wahrlich verdient. Wie Matthias Glarner, der sich in ­Estavayer zum Schwingerkönig krönte. Erst wurde Glarner in ­seiner Heimatgemeinde Meiringen gross empfangen, dann in seinem Wohnort Heimberg. Und diese Ehrungen hat sich Glarner mit herausragenden Leistungen verdient.

Der Höhepunkt war klar das «Eidgenössische» am 27. und am 28. August auf dem Flugplatz bei Payerne. Im ersten Gang bodigte er Unspunnen-Sieger Daniel Bösch. Auf den Gestellten gegen den aufstrebenden Samuel Giger liess Glarner nur noch Siege folgen. Bis ihm im Schlussgang Armon Orlik gegenüberstand. Der 21-Jährige aus Maienfled hatte in dieser Saison schon sechs Festsiege geholt und startete offensiv in die Endausmarchung. Glarner hielt dagegen und kontrollierte den Kampf über weite Strecken. In der 14. Minute setzte Orlik zu einem Kurz an, Glarner konterte, brachte seinen Gegner zu Fall und darf sich nun Schwinger­könig nennen.

Lob vom dreifachen König

Der Meiringer brach damit eine 76 Jahre alte Regel, welche besagt, dass kein Schwinger über 30 König werden könne. Es ist nur passend, dass dies Glarner gelang, einem Vorbild an Professionalität. Das sieht auch der drei­fache Schwingerkönig Jörg Abderhalden so. «Matthias ist ein grosser Sportler und eine grosse Schwingerpersönlichkeit. Seine sportlichen Leistungen sowie seine Kameradschaft und seine Hilfsbereitschaft verdienen Hochachtung.» Abderhalden sprach diese Worte nicht etwa im Nachgang zum «Eidgenössischen», sondern über drei Mo­nate zuvor in der Michaelskirche in Meiringen anlässlich des Festakts zum 100. Kranz Glarners. Er ist damit der erste Oberländer, der den Einzug in den prestigeträchtigen Hunderterklub der «Bösen» geschafft hat.

Kraft aus Enttäuschung

Schon seit Jahren zeichnet eine enorme Konstanz Glarner aus. «Er ist seriös, will immer besser werden», erklärt Roland Fuchs, langjähriger Konditionstrainer und Freund. Eine bittere Lektion dürfte das «Eidgenössische» in Burgdorf gewesen sein, wo er sehr hart eingeteilt wurde und gegen die Verbandskollegen Christian Stucki und Matthias Sempach antreten musste. Die Nieder­lage gegen den späteren König warf den Meiringer aus der Entscheidung.

«Ich habe meinen Zenit noch nicht erreicht.»



Schwingerkönig Matthias Glarner

Glarner schöpfte aus dieser Enttäuschung jedoch Kraft und entwickelte sich weiter – schwingtechnisch, aber vor allem mental. Er sei ein «kopflastiger» Schwinger, meinte er selbst einmal. Oft seien ihm seine Gedanken während eines Ganges im Weg gestanden. Das konnte er in diesem Jahr ablegen.

Flugplätze liegen Glarner

Geholfen hat sicher, dass er schon früh in der Saison den goldenen Kranz – den 100. – holte. Damit war der Druck dieses Meilensteins weg. Und dann kam sein Heimspiel: das «Berner Kantonale», das heuer in Meiringen ausgetragen wurde. Glarners Vor­bereitung war eigenwillig: Er half beim Aufbau der Schwingarena auf dem Flugplatz – schon wieder ein Flugplatz wie in Estavayer – mit.

Am Wettkampftag war Glarner bereit und dominierte das Fest in beeindruckender Manier: Er siegte sechsmal in Folge und legte dabei beispielsweise den «Eid­genossen» Thomas Sempach im allerersten Zug ins Sägemehl, bezwang Shootingstar Remo Käser und im Schlussgang auch den Seeländer Florian Gnägi. Am Brünig folgte der erste Sieg gegen Christian Schuler. «Ich merkte: Du kannst jeden schlagen», erklärte Glarner später.

Ein ruhiger König

Glarner werde ob des Titels den Boden nicht unter den Füssen verlieren, ist man in seinem Umfeld sicher. Er sei ein «ruhiger und überlegter Mensch», erklärte seine Freundin Claudia Hediger, und Cousin und Trainingspartner Simon Anderegg meint: «Im Training ist er ein Reisser, im Leben ein ruhiger, heimatverbundener Typ.» Dies zeigte sich in den letzten Monaten: Glarner sucht nicht um jeden Preis die Öffentlichkeit, sondern wählt gezielt für ihn passende Auftritte aus.

«Das Schöne am Königsein ist, dass ich nur das tun muss, was ich will. Und diese Freiheit nehme ich mir», erklärte er im Interview mit dieser Zeitung. So sucht er auch seine Sponsoringpartner mit Bedacht aus. Sie müssten zu ihm passen, meint er.

Noch nicht satt

Obwohl er der älteste Schwingerkönig seit Jahrzehnten ist, ist der Rücktritt für Glarner kein Thema. «Dafür ist die Leidenschaft noch zu gross», meinte er im Interview. Und es folgt eine Kampfansage an die jungen Wilden: «Zudem spüre ich: Ich habe meinen Zenit noch nicht erreicht.»

Kopf der Woche

Seit Ende Mai küren der «Berner Oberländer» und das «Thuner Tagblatt» jeweils in der Samstagausgabe gemeinsam den Kopf der Woche. In die Kränze kommen Personen, die sich in der abgelaufenen Woche besonders ausgezeichnet haben. Zuvor krönten die beiden Zeitungen jeweils eigene Köpfe. Der BO im Wochenrhythmus und das TT einmal im Monat. Ende Jahr entscheiden die Redaktionen, welche der ausgezeichneten Personen speziell herausstach, und küren den Kopf des Jahres. Heuer fiel die Entscheidung leicht: Schwingerkönig Matthias Glarner machte klar das Rennen.

Der in Heimberg wohnende Meiringer wurde gleich zweimal Kopf der Woche: beim Sieg des «Berner Kantonalen» und des «Eidgenössischen». Ebenfalls zweimal ausgezeichnet wurde der Sänger Marc Amacher. Der Finalist von «The Voice of Germany» wäre wohl in jedem anderen Jahr ein heisser Kandidat für den Kopf des Jahres gewesen. Auch Amacher kommt aus dem östlichen Oberland (Brienz) und wohnt in der Region Thun (Steffisburg) und deckt damit wie Schwingerkönig Glarner das Einzugsgebiet beider Zeitungen ab.

Ebenfalls in die engere Auswahl schafften es der Sänger Marc A. Trauffer, der mit seinem neuen Album Dauergast in der Hitparade ist und Doppelplatin holte, und der neu gewählte Regierungsrat Christoph Ammann.

Praktisch jede zweite Woche holte sich ein Sportler oder eine Sportlerin die Auszeichnung ab. Darunter Olympionikin Nadine Zumkehr oder Beat Gerber, Verteidiger beim Eishockeymeister SC Bern. Auch ausgezeichnet wurde Michael Räber aus Kiesen. Mit dem eigenen Minihilfswerk Schwizerchrüz.ch holte er über hundert Freiwillige nach Griechenland, um in der Flüchtlingskrise zu helfen.

Toni von Allmen und Oskar Gertsch sorgten mit einer spektakulären Rettung eines verunfallten Basejumpers für Aufsehen. Und Adrian Bieri, Feuerwehrkommandant von Boltigen, sorgte dafür, dass frischgebackene Eltern einen Rauchmelder fürs Babyzimmer erhalten. Um nur einige der verdienten Köpfe zu nennen. (Thuner Tagblatt)