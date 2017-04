Grossaufmarsch bei Rogatkin-Show

Während am Samstag Nachmittag hinter der Eishalle in Thun die Kleinsten mit Haken und Ösen beim Likeabike-Race um Millimeter kämpften, genossen im Messegelände vor der Halle Unzählige die Frühlingssonne oder suchten schon wieder Schatten unter dem Zelt, das als Regenschutz angedacht war; sie zelebrierten die kulinarische Vielfalt und lauschten dem wilden Funk von Hi Jo aus Bern und Interlaken, staunten ob den Trampolin-Künsten der Wallscrapers oder der spektakulären Bmx-show mit Stars aus den In- und Ausland.

In der Halle selber waren die Tribünen schon früh gut besetzt, bereits zu Beginn der Qualifikation war kaum mehr ein freier Platz zu finden. Verständlich; ist doch das Niveau auf der Welttour der Freeride-Mountainbiker mittlerweile so hoch, dass bereits in den Trainings Topsport zu sehen ist.

Das kriegte auch der Aargauer Chris Reber zu spüren: Trotz einer sauberen Fahrt im zweiten Quali-Lauf verfehlte er den Final der besten 15 um drei Ränge. Es wäre die erste Final-Qualifikation eines Schweizer Fahrers in der Geschichte des Rocket Air gewesen.

Im Finale zeigten sowohl die Zuschauer als auch die Fahrer, dass sie in Hochform sind. Getragen von einem euphorischen Publikum boten die Fahrer ein Spektakel der Extraklasse - sodass die TV-Macher erstklassige Livebilder in die ganze Welt schicken konnten.

Dass der Kanadier Brett Rheeder als letzter Starter im zweiten Lauf den Event mit einem Sturz beendete war indes sympthomatisch: Die Finalläufe waren geprägt von teils spektakulären Stürzen, weil die Fahrer in jedem Moment ans Limit gehen mussten - oder eben darüber hinaus.

Am Ende brannte der Amerikaner Nicholi Rogatkin einen Lauf in den Beton, der das Publikum sprichwörtlich von den Hockern riss und ihm den zweiten Sieg am Rocket Air in Folge bescherte.

Der gesamte Wettkampf wurde live auf Youtube übertragen.

Infos: www.rocketair.ch.