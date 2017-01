Grünes Licht für die Hallenbad-Sanierung in Oberhofen

Das Hallenbad Oberhofen erhält seine dringend benötigte Verjüngungskur. Das Regierungsstatthalteramt Thun erteilte jüngst eine entsprechende Baubewilligung. Dies schreibt die Sportzentrum Wichterheer AG am Mittwoch in einer Mitteilung an die Medien. Vorgesehen ist die Erneuerung von Gebäudehülle und Infrastruktur sowie die Erweiterung des Fitnessbereichs.

Die Sanierungsarbeiten beginnen im März. Ende Jahr sollen sie abgeschlossen sein. Ein sportliches Programm. Aus Sicht der Planer sei es aber umsetzbar. Damit der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden kann, bleibt das Zentrum ab Juli komplett geschlossen.

Fitnesstempel und Rutschbahn

Vorgesehen ist, die bestehende Bausubstanz energetisch auf den neusten Stand zu bringen. Das gilt auch für die Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen. Ebenfalls in die Jahre gekommen sind die Wärmepumpen, welche mit Seewasser einen Grossteil des Energiebedarfs der Anlage decken. Sie werden während der Renovierung ausgetauscht.

Einschneidende Veränderungen gibt es am Fitnessraum, der gemäss Medienmitteilung «seit geraumer Zeit ausgelastet ist und den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt». In den nächsten Monaten entsteht daher eine komplett neue Fitnesshalle. Die Kosten dafür trägt die Migros Aare, welche das Sportzentrum seit seiner Eröffnung 1977 betreibt.

Auch das Kernstück der Anlage, das Hallenbad, erfährt einige Änderungen. Die wichtigste zuerst: Das Bad erhält eine neue Rutschbahn im Innern des Bads. Gut fünfzig Meter lang soll die neue Attraktion werden. Ausserdem planen die Besitzer einen Beckenbereich für Familien.

Auswärtige zahlen künftig mehr

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 9,5 Millionen Franken. Davon übernimmt die Migros Aare 1,5 Millionen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen für weitere 15 Jahre den Betrieb des Zentrums. Mit 4 Millionen beteiligen sich die Gemeinden Heiligenschwendi, Hilterfingen, Oberhofen und Sigriswil. Weitere 1,5 Millionen Franken stellt der Kanton in Form von zinslosen Darlehen und Investitionsbeiträgen in Aussicht. Das restliche Geld stammt aus einem Hypothekarkredit. An dessen Finanzierung und Amortisation steuert die Stadt Thun einen jährlichen Betrag von 59'000 Franken bei.

Einen Wermutstropfen gibt es für Besucher, die nicht in den genannten Gemeinden wohnen. Für sie gelten künftig höhere Eintrittspreise. (cef/pd)