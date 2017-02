Hallenbad war das grosse Thema

«Nein zur Schliessung des Hallenbades». Mit dieser Flugblattaktion machte der Schwimmclub Delphin Uetendorf die Bürger vor der Gemeindeversammlung vom 11. November erfolgreich auf die aus Kostengründen drohende Schliessung des Hallenbads Riedern aufmerksam.

An dieser ­Gemeindeversammlung folgten 312 der 415 anwesenden Stimmberechtigten dem Antrag des Schwimmclubs und erteilten damit dem Gemeinderat den Auftrag, sich noch einmal mit der Zukunft des Hallenbades im Schulhaus Riedern 2 zu befassen.

Mitglied in Arbeitsgruppe

In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe «Zukunft Hallenbad Riedern» gegründet. Der Schwimmclub hat dabei mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass er in diese Arbeitsgruppe zwei Personen delegieren darf. An der Hauptversammlung haben die Mitglieder dafür ihren Präsi­denten Samuel Bühlmann und den ehemaligen SC-Präsidenten Eduard Binggeli gewählt (vgl. Kasten).

Antje Däpp wurde von der Hauptversammlung als neue Organisatorin der Kinderschwimmkurse gewählt. Die Redaktion der Clubnachrichten übernimmt Isabell Fitz.

Ausgeglichene Rechnung

Zudem konnte der Kassier Martin Jenni der Versammlung eine ausgeglichene Rechnung präsentieren. Bettina Horni wurde für ihren Schweizer Rekord über 50 Meter Brust (38,98) in der Altersklasse 40–44 Jahre, den sie an den Europameisterschaften der Masters in London erzielt hatte, geehrt. In das Tätigkeitsprogramm wurde auch in diesem Jahr das Schülerschwimmen im Freibad Riedern aufgenommen. Clubmeister 2016 sind Antje Däpp und Stefan Gilgen. (Thuner Tagblatt)