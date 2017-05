Heli-Notlandung wegen Kabelriss

Am 28. April um 16 Uhr musste in Steffisburg ein alter Armeehelikopter notlanden. Die Feuerwehr rückte vorsorglich aus, verletzt wurde beim Zwischenfall aber niemand. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) nahm damals eine Untersuchung auf.

Gemäss dem am Freitag publizierten Vorbericht war das Rotorsteuerkabel am Heck gerissen. Auf einem Checkflug von und nach Wilderswil hörten die Piloten in der Region von Steffisburg in einer Höhe von rund 1000 Metern über Meer einen Knall.

Der Fluglehrer übernahm die Kontrolle der Steuer und leitete eine Autorotation ein. Trotz starken Vibrationen habe der Fluglehrer den Helikopter ohne Schaden auf einer Wiese landen können, schreibt die Sust. (rdh)