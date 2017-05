Höchste Zeit, zu heiraten!

Die Karrierefrau will heiraten. Eigentlich. Denn als es so weit ist, hat sie keine Lust, den ganzen Tag «wie Cinderella auf Crack» herumzulaufen und ständig zu lächeln. Und sich auf einen einzigen Mann festlegen wollte sie sich doch gar nie. Zum Glück sind da noch ihre drei Bekannten: die Junge, die Vornehme und die Hausfrau bieten als Brautjungfern moralische Unterstützung.

Oder sollten das zumindest tun, denn die Vornehme (Heike Jonca) versucht alles, um der Karrierefrau (Charlotte Heinke) das ­Gefängnis Ehe auszureden: «Wenn Sie Monogamie wollen, bezahlen Sie das früher oder ­später mit Ihrer Libido!» Noch scheint mit jener alles in ­Ordnung zu sein, trotz Filmriss am Vorabend erinnert sich die Karrierefrau, im Morgengrauen «sensationellen Sex» gehabt zu haben. Nur: mit wem?

Wohnt da nicht Howard Carpendale in der Nachbarsuite? Und was hat die mit «Love, Howie» signierte CD in ihrer Handtasche zu bedeuten? Zu allem Übel ist auch noch Dietrich, ihr Verlobter, verschwunden. Das kann nur eines bedeuten: Die Hochzeit fällt aus.

Es droht der Super-GAU

Zum Saisonende der Kunstgesellschaft Thun (KGT) gastierte am Freitagabend das Musical «Höchste Zeit» im KKThun, und das Ensemble begeisterte das Publikum mit rasantem Wortwitz und frech umgetexteten Pop- und Schlagerhits, unterstützt durch eine vierköpfige Liveband.

Im zweiten Teil des Erfolgsmusicals geht es drunter und drüber: Als wäre die zu platzen drohende Hochzeit nicht ­genug, will der Ehemann der Hausfrau (Angelika Mann) verhindern, dass sie ihr eigenes Geld verdient und ihn vom Thron des Alleinernährers stösst. Der ewige Verlobte der Jungen (Nini Stadlmann) hat der gemeinsamen Tochter den falschen Brei zum Abendessen gefüttert. Und die Vornehme verpasst ihren eigenen Scheidungstermin.

Das Chaos ist perfekt, als der erlösende Anruf von Dietrich kommt. «Er hatte einen Verkehrsunfall!», teilt die Karrierefrau strahlend mit. Da habe er als Unfallarzt ­natürlich sofort hinfahren müssen. Und er könne versichern, dass das erotische Abenteuer im Fahrstuhl in der Nacht zuvor mit ihm und nicht mit Howard Carpendale stattgefunden habe. Es kann also doch noch in Ruhe ­geheiratet werden – und dafür, da sind sich die Damen einig, ist es «höchste Zeit»! (Thuner Tagblatt)