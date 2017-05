Höhere Löhne für den Gemeinderat

Kommentar

Wie viel ist zu viel?

Über Geld spricht man nicht. Aber wieso eigentlich nicht? Es gibt keine guten Gründe dafür. Schliesslich ist Geld ein bestimmender Faktor – manchmal zugegebenermassen ein zu bestimmender – in unserer Gesellschaft.



Der Gemeinderat von Oberhofen hat das heisse Eisen angepackt. Bereits vor Jahresfrist brachte er das Thema Lohn aufs Tapet. Mit der angedachten Lösung stiess er aber viele Bürger vor den Kopf. Dass er das Geschäft schliesslich vor der Gemeindeversammlung zurückzog, ist im Nachhinein ein cleverer Schachzug. Wenn der Gemeinderat damit damals Schiffbruch erlitten hätte, wäre das Thema ein paar Jahre vom Tisch gewesen. So aber konnte hinter ­verschlossenen Türen ein mehrheitsfähiger Kompromiss ausgearbeitet werden.



Die Gretchenfrage ist und bleibt: Wie viel ist zu viel? In Zeiten, da an allen Ecken und Enden gespart werden muss, sind rund 63 000 Franken für das 35-Prozent-Pensum von Gemeindepräsidentin Sonja Reichen-Geiger kein Pappenstiel. Einen Konsens in dieser Frage zu finden, ist indes ein Ding der Unmöglichkeit.



Er­wiesen und auch weitgehend unbestritten ist, dass sich Arbeit und Präsenzzeit eines Gemeinderates in den letzten Jahren stark verändert haben. Entsprechend ist es angebracht, auch die Entlöhnung zu thematisieren. Insbesondere, weil das Milizsystem ein wichtiges Gut in der Schweiz ist. Denn nur so ist gewähr­leistet, dass die kompetentesten Leute eine Gemeinde führen und nicht die, die sich ein Gemeinderatsmandat überhaupt noch leisten können.